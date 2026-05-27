Diputación de Cádiz aprueba tres nuevos planes de empleo, inversión y obras por un importe que supera los 24 millones

Almudena Martínez, presidenta de la Diputación de Cádiz, en el pleno de la institución provincial. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Cádiz ha aprobado este miércoles por unanimidad tres nuevos planes que, agrupados, suman una inversión que supera los 24 millones de euros. Se trata del Plan de Cooperación Local 2026, conocido como Plan de Empleo, el Plan Provincial de Obras y Servicios para el bienio 2026-2027 y el novedoso Plan + Inversión Cádiz.

Estos planes, según ha indicado la Diputación en una nota, propiciarán la creación de empleo, la dinamización económica para empresas de la construcción y proveedoras de servicios, así como la renovación y mejora de infraestructuras y bienes públicos de municipios con menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas de la provincia.

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, ha valorado los beneficios aparejados a estas iniciativas públicas y que "aportan oxígeno" a los municipios que más lo necesitan, añadiendo que desde abril son siete los planes que activa la institución provincial y que suponen una movilización de recursos de "33,7 millones de euros".

Una de las tres intervenciones aprobadas por el Pleno, el Plan + Inversión Cádiz 2026, se estrena este año. Dispone de un presupuesto de 10.074.949 euros y se implementará en los municipios con menos de 25.000 habitantes y entidades locales autónomas.

Con esta cobertura se financiarán las inversiones que han solicitado los ayuntamientos de dichas localidades. Al término del plazo de solicitudes son 67 las actuaciones que se han planteado. El presupuesto del nuevo plan se distribuye conforme al peso poblacional de cada localidad.

El Pleno también ha facultado al equipo de Gobierno a emprender una nueva edición del Plan de Cooperación Local (PCL), conocido como Plan de Empleo. Dispone de un presupuesto de 5,7 millones de euros para el desarrollo de actuaciones en 40 poblaciones, como son los 30 municipios con menos de 20.000 habitantes y las diez entidades locales autónomas de la provincia.

Este plan propicia la contratación de personas en desempleo y su desempeño en el refuerzo de servicios de competencia municipal, así como en la mejora de infraestructuras, equipamientos y dotaciones de espacios públicos. La distribución del presupuesto del PCL se resuelve ponderando el número de habitantes, los índices de desempleo y la población potencialmente activa de cada localidad.

Entre los municipios con menos de 20.000 habitantes se distribuyen 5,2 millones de euros mientras que entre las diez entidades locales autónomas se repartirán casi 500.000 euros.

El próximo Plan Provincial de Obras y Servicios se aplicará en el bienio 2026-2027, conforme a un presupuesto de 8.680.000 euros. Aquí, los municipios con menos de 20.000 habitantes y las entidades locales autónomas serán las poblaciones destinatarias de una iniciativa en la que confluye una amplia diversidad de obra pública promovida por Diputación.

Mejora de calles, renovación de espacios deportivos, residencias para personas mayores, arreglo de centros educativos, creación de espacios juveniles, adquisición de vehículos para parques móviles, mejora de museos y sedes culturales o nuevos parques infantiles son algunas de las actuaciones que convergen en este Plan y que confirman su versatilidad.

Diputación asumirá las 95 intervenciones solicitadas por los ayuntamientos.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE 6,6 MILLONES DE EUROS

El Pleno también ha validado una modificación presupuestaria cifrada en 6.646.405 euros. La mayoría de este importe, casi 5,4 millones, se compensa con la anulación de partidas contenidas en el presupuesto en vigor, mientras que el resto se financia con remanente de tesorería para gastos generales.

El resultado de esta operación aprobada por la Corporación provincial se concreta en diversas iniciativas de ayuntamientos, entidades culturales, federaciones deportivas, colectivos profesionales, organizaciones científicas y asociaciones del tercer sector, entre otras destinatarias.

Por ejemplo, a la Fundación Grazalema 2030 Iniciativa Regenerativa se le aprueba un suplemento de crédito de 16.100 euros, con el que se alcanza una inversión total de 90.000, para perseverar, entre otras líneas, en el proyecto de creación de pellets de lana como sustrato para mejorar la fertilidad y biodiversidad de suelos de uso agroganadero.

Para la Fundación Rafael Alberti, con sede en El Puerto de Santa María, se aprueban 40.000 euros que se emplearán en un proyecto de digitalización de sus fondos fotográficos y audiovisuales, mientras que a la Fundación Casa Medina Sidonia, en Sanlúcar, se destinarán 90.000 euros para el mantenimiento y conservación de la Casa Ducal.

Diferentes ayuntamientos y entidades locales autónomas han recibido el respaldo de Diputación hacia sus iniciativas, como La Línea, que tendrá cobertura para su nuevo proyecto de mejora de la accesibilidad, o con la financiación de festividades y actividades culturales en Chipiona, Ubrique, Prado del Rey, Estella del Marqués, Torrecera, Guadalcacín, Torre Alháquime, Trebujena, Paterna, El Bosque y El Torno.

La adecuación del Centro de Alto Rendimiento Tecnológico promovido por el Ayuntamiento de Jerez, mejoras en la piscina de Algar y la difusión de un vídeo sobre el Tajo del Águila, la provisión de canastas por parte del Ayuntamiento de Tarifa, o la renovación del alumbrado de Arcos de la Frontera son intervenciones amparadas por la modificación presupuestaria aprobada por el Pleno.

La conservación del patrimonio histórico-cultural de hermandades y cofradías, el sostenimiento de iniciativas deportivas o la participación en proyectos de cooperación internacional también son reconocidas con los créditos aprobados.

Por ejemplo, se destinan 8.016 euros al programa integral de reducción de la asfixia perinatal en campos de refugiados, que promueve la Federación Provincial de Asociaciones Solidarias con el Sahara.

El responsable de Relaciones Institucionales de la Diputación, Agustín Muñoz, ha expuesto también al pleno la "oportunidad y necesidad" de prorrogar la cesión de un inmueble de la calle Vicario de Jerez a favor del Centro de Acogida de Inmigrantes (CEAin). Esta ampliación se concreta en cinco años más.

CEAin ha atendido a más de 10.000 personas en el periodo 2021-2025, una asistencia que se diversifica en programas de acogida, inclusión social, asesoramiento jurídico, formación, mediación intercultural y acompañamiento en procesos de integración.

EL PRESUPUESTO DE 2025 ALCANZA UN 81% DE EJECUCIÓN

El presupuesto de 2025 de Diputación y sus organismos autónomos ya se ha liquidado formalmente y, al respecto, el vicepresidente primero, Juancho Ortiz, ha dado cuenta de sus datos más significativos, como el grado de ejecución del último ejercicio, cifrado en un 81% y que supone un índice superior al de ejercicios precedentes (del 68% en 2022, 71% en 2023 o 78% en 2024).

El vicepresidente primero de Diputación ha expuesto que el ejercicio de 2025 ha cumplido con los principios de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda.

El último presupuesto se saldó con un superávit consolidado de 31.061.333 euros.