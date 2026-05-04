Diputación de Cádiz y Ayuntamiento de Grazalema abordan la cobertura de personal técnico para gestionar su recuperación

La presidenta de la Diputación con el alcalde de Grazalema. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Grazalema (Cádiz) necesita personal técnico para gestionar e implementar las ayudas económicas que va a recibir este municipio de la Sierra para recuperar las infraestructuras, bienes y servicios públicos deteriorados tras las sucesión de borrascas de febrero y marzo. Ese planteamiento ha centrado la reunión que han mantenido la presidenta de la Institución provincial, Almudena Martínez del Junco, y el alcalde de Grazalema, Carlos García Ramírez.

Según ha indicado la Diputación en una nota, el alcalde ha concretado tres perfiles profesionales, como son un arquitecto, así como técnicos de administración general de asistencia económica y jurídica para emplazarse en el Ayuntamiento y gestionar la contratación de las obras necesarias.

El alcalde ha señalado que se trata de una demanda que ya ha cursado al Gobierno de España y que también ha expresado el diputado provincial Antonio Aragón en el seno del comité asesor que convocó la Subdelegación del Gobierno para la gestión de las ayudas públicas.

Además, en la reunión se ha desglosado la respuesta institucional activada por Diputación de Cádiz frente a los daños del tren de borrascas y su traslación al municipio de Grazalema, más allá de la intervenciones estables que proporciona el Servicio de Asistencia a Municipios: el Plan PEIM de refuerzo de la asistencia técnica y administrativa a los municipios por las borrascas, el Plan de contratación de personal técnico para municipios de menos de 25.000 habitantes y el Plan Cádiz Marcha+ 2026.

Algunas de las demandas apuntadas por el alcalde han quedado esclarecidas, como es el caso de una subvención que el presupuesto de 2026 reserva a Benamahoma para la contención de laderas. Esta ayuda, cifrada en 15.000 euros, estaba prevista antes del tren de borrascas. Tras resolverse por parte de Diputación un plan específico de contención de laderas tras el temporal, y que consigna 85.000 euros para Benamahoma, se requería emplear la subvención anterior a otra finalidad, lo cual es perfectamente factible, según ha confirmado Almudena Martínez, y que permitirá ampliar los escenarios atendidos.

Además, el alcalde de Grazalema también ha solicitado la inclusión del municipio en el Plan AIRER (Plan de Acciones Integradas para la Revitalización de Entornos Rurales), cobertura económica para reparar el tejado de la iglesia de Benamahoma afectado por los aguaceros, así como una subvención que permite erigir una escultura o un hito alusivo a los recientes acontecimientos vividos.

Finalmente, la presidenta de Diputación ha transmitido al alcalde de Grazalema la "plena implicación" de la Institución Provincial en la recuperación ejercida tras las borrascas, al tiempo que le ha confirmado que se analizarán todas las solicitudes planteadas, ponderando los instrumentos ya movilizados y las necesidades urgentes del municipio.