Diputación de Cádiz y la Cámara de Comercio de Jerez impulsan las exportaciones de cinco empresas gaditanas a Japón

Representación de las empresas gaditanas en la feria de Japón. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Cádiz, a través de su Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, ha apoyado la participación de cinco empresas gaditanas del sector alimentario en la feria Foodex Tokio (Japón) a mediados de este mes de marzo, en una misión comercial desarrollada por la Cámara de Comercio e Industria de Jerez como entidad organizadora en coordinación con la Diputación.

Según ha señalado la Diputación en una nota, desde la organización se ha destacado que dicha acción ha sido clave para que las empresas puedan exportar a Japón, un mercado de difícil acceso comercial y que, una vez que se capta, presenta una alta fidelidad.

Las compañías que han acudido son: Bodega Manuel Aragón (de Chiclana de la Frontera); Bodegas Forlong (de El Puerto de Santa María); la almazara Oleum Viride (de Zahara de la Sierra); y las jerezanas Bodegas Cayetano del Pino y la empresa de productos ibéricos Montesierra. Allí han tenido acceso tanto a un estand conjunto para para exponer los productos gaditanos, como a un espacio gastronómico.

Foodex Tokio está considerada la feria internacional de alimentos y bebidas más grande de Asia y el Pacífico, celebrada anualmente en marzo desde el año 1976 como un evento exclusivamente profesional. En este sentido, permite conectar a productores mundiales con el mercado japonés y asiático.

Gracias a esta actuación, que cuenta con el respaldo económico de la Diputación de Cádiz, las empresas gaditanas participantes están impulsando sus exportaciones al país asiático que acoge el evento. En este sentido, Diputación ha señalado que tan sólo una de ellas ya contaba con un importador japonés, y para las otras cuatro ha supuesto iniciar su acceso a las ventas en dicha nación, trayéndose conexiones cerradas o nuevos contactos para establecer o reforzar, según corresponda, sus vínculos comerciales en aquel mercado.

El vicepresidente cuarto y diputado Germán Beardo, responsable del Área de Planificación de Diputación, ha valorado "muy positivamente" esta misión comercial, felicitando por su trabajo tanto a la Cámara de Comercio de Jerez como a las empresas que han acudido. Igualmente, el diputado ha recordado que la actuación se enmarca dentro del plan estratégico destinado a los sectores económicos de su Área y, en concreto, en el apartado destinado a apoyar al sector alimentario de la provincia de Cádiz.

Esta acción se desarrolla en el marco del Programa Pyme Global, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz. De igual manera, ha contado para su desarrollo con la colaboración del Consejo Regulador de Vinos de Jerez y Fedejerez --la Federación Española de Empresas Vitivinícolas y Bebidas Espirituosas del Marco de Jerez--, ambos presentes en una cata ofrecida en FOODEX Tokio. Esta cata permitió dar visibilidad a los productos de la provincia de Cádiz y desencadenar reuniones posteriores con potenciales compradores.