Diputación de Cádiz colabora con una guía para comprender y desmontar los mitos sobre la trata de personas

La responsable de Igualdad y Diversidad de la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro, en la presentación de la 'Guía para comprender y desmontar los mitos sobre la trata de personas', en el campus de Jerez. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La responsable de Igualdad y Diversidad de la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro, ha participado este miércoles, 6 de mayo, en la presentación de la 'Guía para comprender y desmontar los mitos sobre la trata de personas', en el campus de Jerez de la Frontera de la Universidad de Cádiz (UCA).

El objetivo de esta guía es ofrecer herramientas que permitan identificar, comprender y desmontar falsas creencias en torno a la trata de personas, contribuyendo así a favorecer su prevención desde una perspectiva informada y crítica.

La publicación está promovida por los investigadores Antonio Zayas (Universidad de Cádiz), Alberto Paramio (Universidad de Huelva), Ricardo Tejeiro (Universidad de Liverpool John Moores) y Marina Asensio (Universidad Internacional de Valencia), ha detallado la Diputación en una nota.

Además, está elaborada conjuntamente con las entidades sociales gaditanas Betania, Cruz Roja y Algeciras Acoge, y en colaboración con la Diputación.

El acto ha contado con la asistencia de unas 60 personas, muchas de ellas alumnos y alumnas del grado en Trabajo Social de la UCA, y persigue fortalecer las redes de trabajo contra la trata de personas, y configurarse como un espacio de diálogo y colaboración.

Susana Sánchez Toro ha agradecido a los investigadores de la UCA que han impulsado la iniciativa, así como al resto de asociaciones implicadas, "su esfuerzo y dedicación" para elaborar esta guía.

A partir de hoy, Diputación contribuirá activamente en dar a conocer esta guía, difundiéndola entre unas 80 asociaciones del Consejo Provincial de Igualdad, unas 40 concejalías de Igualdad de ayuntamientos de poblaciones gaditanas de menor tamaño y de Entidades Locales Autónomas (ELA), y compartiéndola con las Mancomunidades de la Sierra de Cádiz, La Janda y el Campo Gibraltar. También se divulgará entre el personal del Área de Igualdad.

La diputada ha puesto el acento en la importancia de reforzar la prevención sobre "esta lacra", principalmente entre los más jóvenes. Al respecto, ha informado de cómo la Diputación, a través de su Área de Igualdad, lleva "varios años" trabajando en esta causa, sobre todo con "acciones de sensibilización, centradas en la trata con fines de explotación sexual". Es el caso de actuaciones conjuntas con la coalición de asociaciones Red Antena Sur Contra la Trata.

Asimismo, la Diputación está adherida, desde 2024, a la Red de Municipios Libres de Prostitución y Trata.

En la presentación de este miércoles han participado también el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, José Antonio López, y los investigadores y promotores de la publicación, Antonio Zayas y Alberto Paramio.

Los autores de la guía han apuntado que la participación de personas que quieran apoyar este proyecto contribuye a aportar datos reales. Con ellos, pueden mejorar la sensibilización y el posterior diseño de intervenciones basadas en evidencias. Para colaborar, se pueden responder las cuestiones planteadas en el siguiente enlace: https://forms.office.com/e/8U3R84q4av

Como detalla esta guía, la trata de personas es "una grave violación de los derechos humanos que afecta a millones de personas en todo el mundo". De acuerdo con el Protocolo de Palermo, la trata consiste en "la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad" (Naciones Unidas, 2000, artículo 3).

La trata incluye, entre otras modalidades, la explotación sexual, los trabajos forzados, la esclavitud o prácticas análogas, el matrimonio forzoso, la explotación infantil o el tráfico de órganos.