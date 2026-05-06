La Diputación de Cádiz comparte información sobre su plataforma electrónica eC@diz con su homóloga en Granada

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, recibe a la vicepresidenta segunda y delegada de Transparencia, Recursos Humanos y Transformación Digital en la Diputación de Cádiz, Mónica Castillo, junto a otros representantes de ambos entes - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha compartido con su homóloga en Granada información sobre la plataforma electrónica eC@diz, en el marco de un encuentro que se ha desarrollado en el Palacio Provincial en Cádiz.

Ha sido la propia presidenta de la institución provincial gaditana, Almudena Martínez, junto al vicepresidente tercero y responsable de Función Pública y Recursos Humanos, Jacinto Muñoz, quienes han recibido a la representación granadina, encabezada por su vicepresidenta segunda y delegada de Transparencia, Recursos Humanos y Transformación Digital, Mónica Castillo, y la delegada de Presidencia, Proyectos Estratégicos Provinciales, Gestión de Bienes Culturales, Reto Demográfico y Portavocía, María Vera.

En una nota, la Diputación ha señalado que la reunión en Cádiz es el resultado de una primera toma de contacto en formato virtual entre ambas administraciones, en la que la Diputación de Cádiz dio a conocer a la de Granada sus avances en materia de administración electrónica.

En concreto, sobre la plataforma eC@diz, una herramienta desarrollada por la Diputación de Cádiz que facilita la tramitación de los procedimientos y las relaciones con la ciudadanía, aprovechando las nuevas tecnologías de comunicación.

En el encuentro presencial, tanto los representantes políticos como el personal técnico de ambas administraciones han compartido información sobre las funcionalidades de este sistema operativo, que la Diputación está poniendo a disposición de cualquier entidad pública obligada en términos de transparencia y administración electrónica por la normativa vigente.

De hecho, como se ha indicado, varias administraciones locales ya han implantado este sistema y otras tantas, como la Diputación de Barcelona, recientemente, han mostrado su interés.