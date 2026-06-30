Diputación de Cádiz constituye la mesa técnica del plan básico de Castellar para la ordenación urbanística

Antonio Aragón en la constitución de la mesa técnica del plan básico de Castellar. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Asistencia a Municipios de la Diputación de Cádiz, Antonio Aragón, ha participado en la constitución de la mesa técnica que coordinará y supervisará la redacción del Plan Básico de Ordenación Municipal (PBOM) de Castellar de la Frontera.

En una nota, la Diputación ha explicado que este órgano se ha constituido en el Ayuntamiento de este municipio del Campo de Gibraltar con la presencia de su alcalde, Adrián Vaca, del arquitecto Fernando Visedo --adjudicatario de esta intervención-- y de personal técnico de ambas instituciones públicas.

"Con este instrumento fomentamos el desarrollo sostenible de los municipios, conciliando en este caso la necesidad de promoción de viviendas o suelo industrial de Castellar junto a la preservación de los espacios naturales y protegidos", ha manifestado Antonio Aragón.

La definición del modelo territorial del municipio, la clasificación de sus suelos y las regulaciones aplicables, los derechos y deberes de cada propiedad, el alcance y los límites del desarrollo de viviendas o la conciliación del crecimiento con los espacios naturales, son algunas de las premisas que se precisarán en el PBOM, conforme a las directrices de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad Territorial de Andalucía.

Estos planes permiten definir el modelo de ciudad de forma simplificada, con la premisa de agilizar el desarrollo local gracias a la reducción de la carga burocrática para los pequeños municipios, según ha apuntado Diputación.

El objetivo principal de la mesa técnica recién constituida es la concreción del Avance del PBOM, que a su vez comporta la redacción de documentos de diagnóstico e información de la situación actual, un borrador del plan, así como un informe inicial estratégico. El proceso también propicia la participación ciudadana para la detección de necesidades locales y la conformación de un diagnóstico compartido.

Diputación ha recordado que con anterioridad a la constitución de esta mesa técnica de Castellar ya se conformaron las de Setenil, Villaluenga del Rosario, Zahara de la Sierra, San José del Valle, Alcalá del Valle y El Bosque. En próximas fechas se adjudicarán las redacciones de los planes básicos de Espera, Grazalema y Torre Alháquime.

Asimismo, ha señalado que las citadas poblaciones, menores de 5.000 habitantes, eran las destinatarias de una intervención específica de Diputación, dedicada a actualizar el planeamiento en los territorios donde no se había emprendido dicha revisión. En el último Consejo de Alcaldías se confirmó una ampliación de objetivos, abarcando a los siguientes municipios, comprendidos entre los 5.000 y los 10.000 habitantes: Alcalá de los Gazules, Algodonales, Paterna de Rivera, Puerto Serrano y Trebujena.

Diputación, mediante gestión directa y a través de Asistencia a Municipios, también asiste en la revisión del planeamiento de Algar, Benaocaz, El Gastor y San Martín del Tesorillo.

Finalmente, Diputación ha señalado que Antonio Aragón, en el encuentro celebrado en Castellar, también ha avanzado una novedad que se está gestando en Diputación, como es el acuerdo que establecerá el Servicio de Asistencia a Municipios con la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo para la redacción de Planes Municipales de Vivienda y Suelo.