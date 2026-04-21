Diputación de Cádiz fomenta la lectura feminista con la incorporación de libros de esta temática en varias bibliotecas

Archivo - La responsable de Igualdad de la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro, con uno de los ejemplares de temática feminista incorporados en una de las bibliotecas provinciales de la provincia, dentro del programa 'Letras Violetas'. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha reeditado su programa de animación a la lectura feminista, 'Letras violetas', una iniciativa que alcanza su cuarta edición e incluye la distribución de ejemplares de préstamo de esta temática a bibliotecas de municipios menores de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas de la provincia gaditana.

La medida se renueva en el marco de la celebración del Día del Libro, 23 de abril a través del Servicio de Igualdad de la Diputación de Cádiz, del que es responsable Susana Sánchez Toro.

En total, desde la puesta en marcha de 'Letras violetas' se han repartido más de 1.100 libros a bibliotecas de estos municipios pequeños, como ha indicado la Diputación en una nota.

La mayoría son cuentos infantiles, aunque también se ofrecen varios títulos para adolescentes y jóvenes. En esta ocasión, han sido 232 ejemplares los que se han distribuido junto a un lote de marcapáginas y una placa con el nombre alusivo a este programa.

Hasta 47 títulos, de unas 40 autoras, se cuentan entre estos ejemplares y abordan diferentes aspectos relacionados con la mujer, la igualdad y la prevención de la violencia de género.

Así, se aborda desde la recuperación de historias de mujeres referentes, con 'Clara Campoamor: el primer voto de la mujer', 'Mujeres en la cultura' o 'Filósofas de las que nadie me habló'; historias de mujeres que van más allá de estereotipos de género, con 'No a todas las niñas les gusta el color rosa', 'Daniela Pirata' o 'Los pantalones de Luisa'; temáticas sobre salud reproductiva y sexual con 'La regla mola' o 'Tu cuerpo es único y extraordinario, aprende a quererlo'; libros sobre autoconciencia y prevención de la violencia como 'Si es amor no duele' o 'Nos tratamos bien'; y otros conceptos relacionados con el feminismo como 'La desfachatez machista', 'Niños y niñas feministas' o 'El porno no mola', entre otras temáticas.

Además, incluye cuentos para la primera infancia como 'Teresa, la princesa'; títulos tan reconocidos como 'Arturo y Clementina' o 'Rosa Caramelo'; y obras para prevenir el abuso en la infancia como 'Marta no da besos' y 'Mi cuerpo es mío'.

Una de las estrategias del Servicio Provincial de Igualdad para la sensibilización y concienciación de la sociedad hacia la construcción de relaciones igualitarias, de la que se benefician las mujeres y también los hombres, es trabajar con generaciones jóvenes para "acabar con viejas estructuras patriarcales e injustas" a través de la lectura y el ocio. De ahí que se ponga en marcha programas de este tipo.