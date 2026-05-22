La Diputación de Cádiz, reconocida como 'Embajadora de la Piel de Ubrique' en la feria 'Bajo la Piel'

La diputada provincial de Cádiz Vanesa Beltrán y el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, en el acto celebrado. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

UBRIQUE (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La diputada provincial de Cádiz Vanesa Beltrán ha recogido, en nombre de la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, el reconocimiento concedido a la institución como 'Embajadora de la Piel de Ubrique', durante un acto celebrado en la plaza del Ayuntamiento. El galardón ha sido entregado por el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, en el marco de la tercera edición de la feria 'Bajo la Piel'.

Según ha informado la Diputación en una nota, Beltrán ha agradecido al Ayuntamiento esta distinción, concedida en la categoría de Formación y Nuevas Tecnologías, y ha puesto en valor el papel de todo el sector de la piel.

Asimismo, ha destacado la buena acogida de las acciones formativas impulsadas por el IEDT de la Diputación, a través de cursos gratuitos dirigidos tanto a desempleados como trabajadores, en los que se abordan distintas fases del proceso productivo artesanal: desde el corte, ensamblaje, costura y pintura, hasta el control de calidad. Como muestra del interés generado por esta iniciativa, se registraron 250 solicitudes para las 48 plazas ofertadas.

La incorporación de tecnología, innovación y sostenibilidad constituye uno de los principales ejes de estas acciones formativas, reconocidas en esta edición de la feria junto a iniciativas y entidades de referencia como la Asociación de Creadores de Moda de España, Flash Moda - TVE, el Gremio de Curtidores de Igualada y la Junta.

La feria 'Bajo la Piel' se consolida como un escaparate dedicado a visibilizar y fortalecer la industria marroquinera de Ubrique, uno de los principales motores económicos de la Sierra de Cádiz. El evento se celebrará hasta el 24 de mayo con una programación que combina actividad económica, moda, cultura y propuestas vinculadas al atractivo turístico del municipio.

Según los últimos datos del sector, la industria de la piel genera alrededor de 8.000 empleos durante la temporada alta --4.000 directos y otros 4.000 indirectos-- y alcanza una facturación anual cercana a los 600 millones de euros.

Se estima que cerca del 75% de la producción de la industria marroquinera de la Sierra de Cádiz se destina a la exportación; es decir, tres de cada cuatro euros generados por el sector proceden de mercados internacionales. En este contexto, la feria 'Bajo la Piel' nace también con el objetivo de impulsar el turismo industrial y atraer a visitantes interesados en la tradición y excelencia artesanal de la piel de Ubrique.

Tal y como ha resumido el alcalde, Mario Casillas, la cita pretende mostrar, durante cuatro días, "lo que ocurre en Ubrique durante todo el año". Por su parte, Beltrán ha destacado la colaboración entre el Ayuntamiento, las empresas, los centros de formación y todas las personas que ven en este sector una oportunidad de futuro para la Sierra de Cádiz, poniendo además en valor los principios de tradición, excelencia e identidad que definen a esta industria.