Una exposición itinerante por la provincia de Cádiz conmemora los más de 300 años de historia del feminismo

Persona porta pancarta con lema 'Soy mujer y ése es mi súper poder' durante la manifestación convocada por la Comisión 8M por el Día de la Mujer, a 8 de marzo de 2026, en Madrid (España). ARCHIVO. - Diego Radamés - Europa Press

CÁDIZ 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz y la Asociación de Mujeres 'Igualmente', con sede en Chiclana de la Frontera, han sumado esfuerzos para contar de forma didáctica los más de 300 años de historia del feminismo a través de una exposición itinerante que comienza este viernes 20 de marzo en Jerez su recorrido por la provincia gaditana.

El Centro de Servicios Sociales Blas Infante de Jerez será la sede de la primera parada de esta muestra, que se inaugurará a las 11,00 horas con un acto al que está previsto que acudan la responsable de Igualdad y Diversidad de la Diputación, Susana Sánchez Toro, la presidenta de la asociación Igualmente, Auxiliadora Jiménez Ariza, y la filósofa feminista, Ana de Miguel Álvarez.

En una nota, la institución provincial ha detallado que una hora más tarde, a las 12,00 horas, la filósofa ofrecerá una conferencia abierta al público titulada 'Historia del feminismo: lo que nos une, lo que nos separa, lo que nos ha hecho avanzar'.

La entidad asociativa ha expuesto que el feminismo es una teoría política y un movimiento social liderado por las mujeres para conquistar los derechos y libertades que "la sociedad patriarcal ha negado históricamente a esta mitad de la población mundial", pero también "una causa que está siendo desprestigiada, tergiversada y atacada". Por ello, "es preciso ir a la raíz, aclarar conceptos, términos y hechos que forman esta parte de la historia que apenas ha sido contada", ha añadido.

La muestra 'Feminismo. Más de 300 años de historia' incluye una decena de espacios con contenidos escritos y gráficos que invitan a realizar un recorrido por la misoginia desde la Edad Antigua hasta hoy, así como por la toma de conciencia de las mujeres respecto a sus derechos, las primeras conquistas y los avances hacia la igualdad que se han producido en estos más de 300 años.

La exposición itinerante es una iniciativa de la Asociación de Mujeres Igualmente, con el respaldo de la Diputación de Cádiz. La entidad asociativa también ofrecerá visitas guiadas para contribuir a la conciencia feminista en la provincia.

En Jerez, esta muestra podrá visitarse desde el 20 al 27 de marzo en horario de 9,00 horas a 14,00 horas, y de 15,30 horas a 21,00 horas.