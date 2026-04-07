Llega al aeropuerto de Jerez el primer vuelo directo desde Berna de la temporada

Primer vuelo directo desde Berna de la temporada en el aeropuerto de Jerez. - PATRONATO TURISMO CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El primer vuelo de la conexión aérea directa entre la provincia de Cádiz y Suiza del operador turístico Belpmoos Reisen ha llegado este martes al aeropuerto de Jerez de la Frontera procedente de Berna. A bordo ha viajado personal directivo del turoperador, así como representantes de la aerolínea Chair Airlines, de la agencia receptiva W2M y profesionales del periodismo de distintos medios de comunicación con sede en Suiza como SkyNews, Cockpit, Travel Inside y Travelnews.

En una nota, el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz ha señalado que el vuelo ha inaugurado la temporada de esta conexión aérea directa con Suiza, que en años anteriores se desarrollaba en otoño pero que este año se extiende, por primera vez, también a la primavera.

Asimismo, ha indicado que a su llegada, los pasajeros del vuelo han disfrutado de una presentación del destino por parte del personal técnico del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz, que ha puesto en valor los recursos turísticos, el patrimonio histórico y la cultura del territorio. Para completar la recepción, se ha ofrecido una copa de Jerez de bienvenida y degustaciones gastronómicas durante la presentación.

El patronato ha recordado que la programación de vuelos se interrumpió de manera puntual en 2025 y se ha recuperado este año, contribuyendo a la desestacionalización de la demanda turística y reforzando la conectividad internacional del aeropuerto de Jerez como infraestructura estratégica de acceso al destino.

Asimismo, ha señalado que el mercado suizo se caracteriza por estancias medias prolongadas y un elevado nivel de gasto, lo que lo convierte en un segmento de alto valor añadido para la industria turística provincial. La recuperación de esta conexión consolida la estrategia de diversificación de mercados emisores y fortalece el posicionamiento internacional del destino Cádiz, especialmente en mercados europeos de perfil cualitativo, ha concluido.