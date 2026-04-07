Medio centenar de empresas acogen a 120 estudiantes en prácticas de la Escuela de Hostelería de Cádiz

Una clase de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

En torno a unos 120 estudiantes de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones, centro adscrito a la Diputación de Cádiz, están haciendo actualmente prácticas profesionales en 55 empresas de la provincia gaditana.

Entre estas compañías, ubicadas en ocho municipios de la provincia --Cádiz capital, Chiclana, San Fernando, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Jerez, Rota y Conil de la Frontera--, se encuentran hoteles, restaurantes, pastelerías, catering o servicios de comidas a colectividades, como ha indicado la Diputación en una nota.

Desde la Escuela se ha subrayado la utilidad de estas prácticas, al permitir que el alumnado pueda familiarizarse con entornos reales de trabajo y facilitar con ello su posterior inserción laboral. Asimismo, la experiencia también le sirve a las empresas para conocer y captar a futuros profesionales.

La localidad que concentra el mayor número de empresas es Cádiz capital, con 26 negocios que acogen a alumnado de la Fernando Quiñones, en su mayoría restaurantes y hoteles.

En concreto, se reparten en los restaurantes El Faro, la cocina central del Grupo Vélez, Código de Barra, Contraseña, Arsenio Manila, Musalima, La Chancha y los 20, La Marmita, La Candela, El Ángelus, Beduino y Taco Berraco, ubicado en el Mercado Central de Abastos de Cádiz; en la cafetería-bar La Marina; en los hoteles Playa Victoria, Q Cádiz Bahía, Barceló Occidental, Monte Puertatierra, Olom, Hotel Cádiz Paseo del Mar, Hotel Argantonio, Áurea Casa Palacio y el Hotel Casa de las Cuatro Torres; la empresa de alojamientos Alquiler Vacacional, que gestiona apartamentos turísticos; la pastelería Don Panes; la heladería Gioelia Cremería; y el establecimiento de comidas para llevar La Evolución.

A Cádiz le sigue, por número de empresas, Chiclana de la Frontera, con 11 entidades que están ofertando prácticas a estudiantes de la Escuela Fernando Quiñones en los hoteles Eurostar Crisol, Hipotels Barrosa Palace, Hipotels Barrosa Park, el Iberostar Royal Andalus y el Royal Hideaway Sancti Petri, este último de la cadena Barceló; los restaurantes Hormaza 19, el de la Salina Santa Teresa, Ito Tapas y El Árbol Tapas; y las pastelerías La Cremita y Santa Ana.

Por su parte, siete empresas de San Fernando están albergando alumnado de la escuela de hostelería de Diputación. Son el Hotel Bahía Sur y el Hotel Salymar; los restaurantes La Tapería de Javier y Braba; la pastelería Selva Dulce; la panadería La Tahona del Artesano; y en el servicio de comedor de la asociación Upace (Unión de Parálisis Cerebral).

En El Puerto de Santa María están colaborando con estas prácticas profesionales los restaurantes Aponiente y El Faro; la empresa de servicios de catering Comedores Jupes; y el Hotel Monasterio San Miguel. Por otro lado, las empresas de Puerto Real son las pastelerías La Portorrealeña y Obrador Fierro, y el restaurante Luzio.

A esta lista se suman dos hoteles de Rota, el Barceló Costa Ballena y el Elba, el Hipotels Gran Conil y la pastelería Dessert de Jerez de la Frontera.

El alumnado se ha ido incorporando progresivamente desde finales de enero en distintas fechas, pero para todos ellos, las prácticas terminarán el 22 de mayo. Además, están dados de alta en la Seguridad Social con un contrato en prácticas para su desarrollo.

La inmensa mayoría de este alumnado encuadra sus praxis en el marco de la Formación Profesional dual, modalidad educativa que alterna el aprendizaje en centros docentes con el de tipo práctico en empresas.

La Diputación ha indicado que la Escuela de Hostelería y Turismo Fernando Quiñones está gestionada en convenio con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía. Fue creada en el año 1973. Actualmente ofrece cuatro ciclos formativos: dos de grado medio como son 'Servicios en Restauración' y 'Cocina y Gastronomía', y dos de grado superior, 'Dirección de Cocina' y 'Gestión de Alojamientos Turísticos'.