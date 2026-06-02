La música jazz vuelve a sonar este mes en Benalup (Cádiz) con la sexta edición del Festival Casas Viejazz

La vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, en la presentación del Festival de Jazz Casas Viejazz de Benalup - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio gaditano de Benalup-Casas Viejas se prepara para vivir uno de sus fines de semana "más especiales" del año con la celebración los días, 11, 12 y 13 de junio de la sexta edición del Festival de Jazz Casas Viejazz.

La Diputación de Cádiz, la Mancomunidad de Municipios de La Janda y el Ayuntamiento de Benalup vuelven a ser el sostén para que la Asociación Casas Viejas Jazz pueda organizar una nueva edición de este festival.

Este evento se construye a base de "ilusión y esfuerzo", de manera participativa y de la mano de los comercios locales y los vecinos, que de forma particular se involucran "aportando lo que pueden" para que el festival siga creciendo y haciendo de Benalup "una referencia para el mundo del jazz", como ha indicado la Diputación en una nota.

La vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, ha recordado que "la cultura une" y ese es justo "el espíritu" que trae a Benalup el Festival Casas Viejazz, que "llena de alegría las calles del pueblo".

Beltrán ha manifestado el apoyo de la Diputación a un evento como este, que "genera crecimiento económico, empleo y promoción turística".

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de La Janda, Javier Rodríguez, ha destacado la implantación que tiene el jazz en la comarca, donde se celebran otros dos festivales más, como son el de Vejer y el de Zahara de los Atunes. En este caso, ha resaltado que los organizadores son vecinos y vecinas de Benalup "y eso tiene doble mérito".

Por su parte, el alcalde de Benalup-Casas Viejas, Antonio Cepero, ha agradecido la colaboración de todas las entidades implicadas en este festival "que trasciende a lo local". "Es un deleite para los ojos y para los oídos", ha dicho.

El Festival Casas Viejazz es además una de las primeras actividades de una programación cultural y de ocio para el verano de esta localidad que va a ofrecer unas 60 iniciativas para todos los públicos, ha explicado el alcalde.

En representación del colectivo organizador han participado en el acto de presentación del festival su coordinadora, María Orellana, y su presidente, Tato Vela, quienes han definido el evento como "generoso como la gente que lo hace posible, personas comprometidas con la cultura como motor para cambiar la sociedad".

El programa de esta sexta edición del Festival Casas Viejazz comenzará el 11 de junio con la inauguración de la exposición fotográfica 'Mirajazz', de Antonio Barce, en una jornada que también contará con la poesía de Uberto Stabile y el acompañamiento de Tito Alcedo a la guitarra. Ya el viernes 12 se sucederán las actuaciones de Javi Ruibal Trío, en uno de los atardeceres programados en la terraza del Café Pub Tito, luego será el turno de The Moonlight Swing Band.

El sábado 13 de junio el día empezará con una apuesta familiar de la mano de Minimanouche Band & Alba Ríos. A las 20,30 horas se disfrutará de otro atardecer, en este caso en el Hotel Utopía, de la mano de Las Capullitas de Alelí. Por la noche actuarán en la Alameda el trío Steinberg/Gandul/Benoit, y como guinda final, Horacio Fumero Trío.

Todas las actividades, a excepción de los dos atardeceres, por motivos de aforo, son gratuitas. Toda la información sobre la programación se puede consultar en los perfiles en redes sociales del Festival.