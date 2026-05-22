El Orgullo Serrano alza la voz por los derechos del colectivo Lgtbiq+ en todos los municipios de la Sierra de Cádiz

La responsable de Igualdad en la Diputación, Susana Sánchez, y representantes de la asociacion Delta presentan el Orgullo Serrano - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Orgullo Serrano volverá a alzar la voz por los derechos del colectivo Lgtbiq+ en todos los municipios de la Sierra de Cádiz, una acción que tendrá lugar este año bajo el lema 'Necesario, rural, nuestro', con el que se reivindica la necesidad de seguir creando espacios seguros, memoria y visibilidad para el colectivo en los 19 municipios de la comarca.

La iniciativa está organizada por la Asociación Delta y cuenta con el patrocinio de la Diputación de Cádiz y la colaboración de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra y los ayuntamientos de las diferentes localidades, como ha indicado la institución provincial.

La responsable de Igualdad en la Diputación, Susana Sánchez Toro, ha presidido en el Palacio Provincial el acto de presentación de la que ya es la decimotercera edición del Orgullo Serrano. En su intervención ha agradecido el trabajo que hace Delta en los municipios de la Sierra para que sus vecinos y vecinas del colectivo Lgtbiq+ "se sientan seguros", además de subrayar "su lucha contra la homofobia y reivindicar que la provincia es plural y diversa".

Susana Sánchez ha señalado la importancia de esta iniciativa, que es "referencia" en otros puntos de España y que "sigue siendo necesaria porque todavía en los pueblos pequeños hay personas que no se atreven a decir lo que sienten con libertad".

El compromiso de la Diputación con el colectivo se visualiza no sólo con el apoyo al Orgullo Serrano, sino con otras acciones, como la creación en este mandato de una línea de ayudas específica para asociaciones representativas del mismo, según se ha apuntado.

En nombre de la Asociación Delta, han intervenido en esta presentación su presidente, Manuel Orellana, el vicepresidente, Joaquín Gómez, y la secretaria, Victoria Vera. Todos ellos han coincidido en que la celebración del Orgullo es "necesaria" porque "seguimos sufriendo discriminación en nuestro día a día".

Desde Delta se ha agradecido el respaldo de la Diputación y de todos los ayuntamientos de la comarca para hacer posible este Orgullo Serrano que, por una parte, sirve para "festejar los derechos conquistados", pero que por otra parte tiene "una gran carga reivindicativa y pone voz a todas las personas que no la tuvieron en otros tiempos". "También se le cede ese altavoz a aquellos y aquellas que se han convertido, muchas veces sin quererlo, en referentes en todos nuestros pueblos", como han apuntado.

En lo que respecta a la programación diseñada, desde este lunes 25 de mayo empezarán a izarse las banderas arcoíris por toda la comarca serrana, iniciándose ese día en la sede de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz en Villamartín y finalizando el 4 de junio en Algodonales.

La parte más festiva de la iniciativa llegará el 5 de junio con el Orgullo Serranito, que se celebrará en Arcos de la Frontera a partir de las 19,00 horas con las actuaciones de Kenya, Lola La Salvaora y Deena Citrón.

Al día siguiente, sábado 6 de junio, también en Arcos, se celebrará la Marcha Reivindicativa, que partirá a las 19,00 horas desde la Cuesta de Belén, junto a la Capilla de San Juan de Dios, y contará con una carroza Lgtbiq+ animada por el DJ Luis Gómez.

A partir de las 20,15 horas, la atención del público se centrará en el Llano de la Feria con el pregón de la actriz y humorista jerezana, Patricia Galván. Como colofón a esta fiesta, por el mismo escenario pasarán Samantha Ballentines, Margarita Kalifata, Skoria, Drag Ela, Agustín Live Sax, Luis OOM y The Macarena.