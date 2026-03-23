Paterna inaugura su teatro municipal tras una inversión de 1,8 millones de Diputación de Cádiz

La presidenta de la Diputació, Almudena Martínez, y el alcalde de Paterna de Rivera, Andrés Clavijo, inauguran el Teatro Municipal 'Dolores La Petenera'. - Nacho Frade - Europa Press

PATERNA DE RIVERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, ha inaugurado este lunes el nuevo teatro municipal de Paterna de Rivera, que lleva el nombre de 'Dolores La Petenera', acompañada del alcalde, Andrés Clavijo, y que ha contado para su construcción con una subvención de 1,8 millones aportada por la Diputación. "Se trataba de una deuda cultural que había con Paterna y con todos sus vecinos, porque este municipio, hasta la fecha, era el único de La Janda sin teatro municipal", ha señalado la presidenta.

Según ha explicado la Diputación en una nota, el Teatro 'Dolores La Petenera' ocupa una superficie de casi 1.000 metros cuadrados, en la que se alberga aforo para casi 330 personas (exactamente, 328). Dispone de vestíbulo de entrada con zona de taquillas e información, aseos, auditorio, caja escénica, sala de proyecciones, sala de ensayo, almacén, cuarto de instalaciones y camerinos, entre otros. La ejecución de estas obras ha corrido a cargo de la empresa Herysan.

Martínez del Junco, que ha destacado la colaboración institucional como clave para que se produzcan estos avances, ha señalado que el nuevo equipamiento "va a generar turismo y, por tanto, economía en Paterna" y ha destacado que se rinde homenaje a una figura de gran relevancia para la localidad.

"Lleva un nombre insigne, Dolores La Petenera, una mujer que es leyenda, no sólo para Paterna sino para toda la provincia de Cádiz, y que creó uno de los palos del flamenco, el cante por peteneras, a mediados del siglo XIX", ha explicado.

Andrés Clavijo, por su parte, ha agradecido el apoyo de la Diputación para hacer realidad esta apertura y ha anunciado que el Ayuntamiento ya trabaja en la programación para que "este teatro no sea sólo un continente, sino que también esté dotado de contenido". El alcalde ha descrito el nuevo recinto como "un espacio de encuentro cultural, social y económico".