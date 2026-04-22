Periodistas internacionales conocerán la provincia de Cádiz a través de su gastronomía y el Gran Premio de España

Archivo - El circuito de Jerez preparándose para acoger este fin de semana el Gran Premio de España de MotoGP 2025. Archivo. - ROCIO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Nueve periodistas internacionales especializados en gastronomía y el mundo del motor a estar esta semana en la provincia de Cádiz para conocer su cocina y acudir al Gran Premio de España de Motociclismo que se celebra el fin de semana en el circuito de Jerez de la Frontera.

Lo harán a través de dos viajes de prensa organizados por el Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz, que ha preparado un programa de actividades para que visiten diversos atractivos de la provincia, según ha informado esta institución en una nota.

En concreto, cuatro periodistas integran un primer grupo especializado íntegramente en gastronomía. A todos ellos se les ha facilitado una agenda centrada en conocer los recursos gastronómicos de Jerez de la Frontera aprovechando el título de Capital Española de la Gastronomía que ostenta durante este 2026.

Tres de ellas llegarán desde Nueva York y otra más desde Barcelona en una acción coordinada con la Oficina Española de Turismo de la ciudad estadounidense.

Estas periodistas trabajan y colaboran activamente en medios como Forbes, Food & Wine, Conde Nast, AFAR, Rolling Stone, Vogue, Travel + Leisure y National Geographic, entre otros, así como con distintas producciones destinadas a canales de televisión estadounidenses.

Se alojarán en Chiclana de la Frontera y visitarán las instalaciones de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Además, acudirán a un espectáculo flamenco, una cata en una bodega y una visita guiada por Jerez que culminará en un típico tabanco jerezano.

La gastronomía de la provincia de Cádiz estará presente tanto en el almuerzo como en la cena. De hecho, la noche antes de su salida el grupo cenará en un chiringuito para que conozca también este tipo de establecimiento y la gastronomía más asociada al mar de la provincia de Cádiz.

Por su parte, otro grupo de periodistas especializado en el mundo del motor llegará a Jerez de desde distintos puntos del mundo para asistir al Gran Premio de España de MotoGP.

Estos periodistas trabajan en la revista Motoren & Toerisme de Bruselas; en el periódico independiente irlandés Sunday World; en Moto 73 en La Haya; en la revista Auto Moto Magazine en su edición francesa; y de In Moto, un medio italiano.

El grupo pernoctará también en Chiclana de la Frontera y conocerá, además de la competición deportiva en el circuito, la ciudad de Jerez de la Frontera, degustando platos típicos en un conocido tabanco y asistiendo a un espectáculo flamenco.