La provincia de Cádiz se promociona por primera vez como destino turístico en Turquía

Estand de Turespaña en una feria turística de Estambul (Turquía) donde la provincia de Cádiz se ha promocionado como destino - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz se ha promocionado por primera vez como destino turístico en Turquía de la mano del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz, que ha apostado con esto por la diversificación de mercados emisores internacionales.

La acción desarrollada en Turquía tuvo lugar en Estambul bajo el formato de jornadas directas denominadas 'Merhaba Ispanya 2026', celebradas del 16 al 18 de febrero, ha informado la Diputación en una nota.

Hasta allí se desplazó una delegación técnica del Patronato con el objetivo de avanzar en el posicionamiento del destino provincia de Cádiz en el mercado turco, como propuesta turística prémium y de alto valor. Todo ello en el marco de la acción organizada por Turespaña a través de la Oficina Española de Turismo (OET) en Roma, responsable de este mercado.

El mercado turco se considera estratégico y se encuentra en plena expansión, con un gasto medio por viaje que alcanzó los 1.839 euros y un gasto medio diario de 327 euros, cifras significativamente superiores a la media general, según datos de Turespaña.

En 2025, este país emisor lideró el incremento de capacidad aérea y la apertura de nuevas rutas entre Turquía y España, confirmando su consolidación como uno de los entornos internacionales con mayor dinamismo. Además, constituye un puente aéreo relevante para mercados de Asia y Oriente Medio que eligen destinos de Europa occidental.

Según el Patronato, ha resultado "determinante" en la decisión de participar en estas jornadas directas de promoción el hecho de que tanto el aeropuerto de Málaga como el de Sevilla, situados en el área de influencia turística del territorio gaditano, cuenten con conexiones aéreas con Turquía, lo que facilita la accesibilidad al destino.

Las jornadas reunieron a unas 35 entidades e instituciones españolas con alrededor de 130 agencias y turoperadores del mercado turco en sesiones B2B --Business to Business--, es decir, encuentros profesionales en el que empresas o entidades se relacionan entre sí con el objetivo de generar oportunidades de negocio, alianzas estratégicas o acuerdos comerciales.

A la reunión de bienvenida del 16 de febrero asistieron la embajadora de España en Turquía, Cristina Latorre Sancho, y el director de la OET de Roma, Gonzalo Ceballos Watling.

Por su parte, la feria F.RE.E se celebró en Múnich del 18 al 22 de febrero, en el recinto ferial Messe München de la localidad alemana. Aquí, el Patronato Provincial de Turismo asistió compartiendo espacio con Prodetur --Turismo de la Provincia de Sevilla-- y Turismo de la Provincia de Huelva, considerando el mercado alemán como prioritario para los tres destinos.

La participación en esta cita internacional responde a los objetivos de promoción y desarrollo de la industria turística del territorio, ya que Alemania continúa siendo el principal país emisor de turismo internacional hacia la provincia gaditana, duplicando las cifras del mercado británico, que ocupa la segunda posición.

La F.RE.E de Múnich atrae en cada edición a más de 125.000 personas visitantes y cerca de 1.000 entidades expositoras internacionales. Así, el destino Cádiz ha vuelto a estar presente entre los expositores, reforzando su visibilidad en este entorno profesional y abierto al público general.

La relevancia del mercado alemán no radica únicamente en el volumen de turistas que aporta, sino también en la duración media de las estancias y en el nivel de gasto.

Dadas las conexiones directas entre distintos aeropuertos alemanes y el aeropuerto de Jerez de la Frontera, tanto en temporada estival como en invierno, se ha considerado oportuno acudir a este evento abierto al público general para continuar impulsando el destino en este país emisor y consolidando el aeropuerto de Jerez como infraestructura estratégica de entrada al territorio.

Para el Patronato, la presencia en Turquía y Alemania refuerza la estrategia de diversificación internacional del destino Cádiz, consolidando un modelo basado en la calidad, la conectividad y la sostenibilidad, y fortaleciendo su posicionamiento en mercados de alto potencial de crecimiento.