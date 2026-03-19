Sara Baras recoge con "humildad y un amor inmenso" el título de Hija Predilecta de la provincia de Cádiz

La baliaora, Sara Baras, interviene tras el reconocimiento de Hija Predilecta durante los actos del Día de la Provincia de Cádiz. A 19 de marzo de 2026 en Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La bailaora Sara Baras ha sido este jueves la protagonista por excelencia del acto institucional por el Día de la Provincia, que se celebra desde hace 30 años un 19 de marzo, al recoger el título de Hija Predilecta de Cádiz, un reconocimiento que ha recibido con "humildad, orgullo y un amor inmenso", y "con la certeza" de saber que allá donde vaya "Cádiz siempre estará conmigo".

"Cádiz es parte de mi piel porque por mis venas corre la sal de la bahía y porque mi corazón late al ritmo del 3x4", ha expresado la nueva Hija Predilecta de la provincia en el discurso que ha pronunciado tras recibir este título de manos de la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez.

Sara Baras ha dedicado este reconocimiento "con todo su amor" a su padre Cayetano, siendo además este 19 de marzo el Día del Padre. A él le ha mandaod desde el atril en el que ha hablado "un beso gigante al cielo", ampliando estas gracias al resto de su familia, a su compañía, a los flamencos y a la asociación Mi Princesa Rett, de la que tiene "la suerte" de ser madrina.

Baras ha asegurado que ella sí se siente profeta en su tierra, mostrándose por eso en desacuerdo con la expresión que dice que nadie es profeta en el lugar en el que nació, y validando este convencimiento enumerando algunos de los premios y títulos que le han sido otorgados en la provincia, como la Cátedra de Flamencología, el título de embajadora de Cádiz o el reconocimiento de Hija Predilecta de la capital.

La bailaora gaditana ha recordado sus inicios, desde su llegada a este mundo en El Mentidero de Cádiz, en la plaza de las Viudas, y esos momentos en "los ladrillos colorados" del Gran Teatro Falla, hasta su crianza en la vecina ciudad San Fernando.

La escuela de baile de su madre fue su "refugio", ha contado a los presentes sobre su niñez, afirmando que no aprendió a bailar desde la técnica, "que vino después", sino que aprendió a "sentir el baile de una manera natural, casi como un juego" porque esta provincia "te da algo especial en la forma de expresarte". "Hay algo que viene de la brisa que se respira en este rincón, algo mágico que no se explica, pero que se siente", ha dicho.

"He tenido la suerte de bailar en muchos rincones de Cádiz, en sus peñas, en sus festivales, en sus ventas, en sus teatros, incluso en los cuarteles, y de todos y en todos me he empapado de ese sentimiento mágico que tiene esta tierra", ha expresado.

En su intervención ha agradecido el título otorgado por la Diputación de Cádiz y también la labor del resto de personas y entidades a las que se les ha concedido la Medalla de la Provincia, como los pueblos de Ronda y Zahara de la Sierra por acoger a la población de Grazalema durante el desalojo por las borrascas, las asociaciones agrarias de la provincia o el grupo El Faro de Cádiz, entre otros.

Antes de empezar este acto, Baras ha atendido a los medios de comunicación, a los que les ha reconocido estar "muy nerviosa" por lo que estaba por venir. Ante ellos, ha dejado a un lado el protocolo por un instante y ha soltado una 'pataíta' para celebrar su reconocimiento como Hija Predilecta.

La bailaora ha estado visiblemente emocionada durante buena parte de la ceremonia institucional, sobre todo cuando ha llegado el momento de recoger por fin su título, dedicado a su padre, que fue el primer de quien se acordó cuando recibió la llamada de la presidenta de la Diputación.