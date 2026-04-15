La Diputación de Córdoba abre el plazo para participar en la XXIII edición del Certamen de Jóvenes Flamencos

Gabril Duque, durante la presentación del certamen de Jóvenes Flamencos. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha abierto el plazo para participar en la XXIII edición del Certamen de Jóvenes Flamencos y las solicitudes se podrán presentar hasta el próximo 5 de mayo a esta convocatoria, que está impulsada por la Delegación de Cultura de la institución provincial y está dirigida a guitarristas, cantaores y bailaores de Córdoba y provincia.

El delegado del área en la institución provincial, Gabriel Duque, ha destacado este miércoles al presentar el certamen que "se trata de un prestigioso concurso, consolidado en el mundo del flamenco que, a lo largo de sus ediciones, ha servido de trampolín para numerosos artistas, que hoy ocupan un lugar destacado en el arte, aportando su sello personal en el cante, el toque y el baile flamenco".

Duque ha señalado que "el certamen se distingue porque los galardonados no solo reciben un premio económico, sino que participan en una gira de diez actuaciones por distintos municipios de la provincia de Córdoba, nueve para los ganadores y una para los finalistas".

"Esta iniciativa --ha proseguido-- no solo brinda espectáculos de calidad a las localidades, sino que también ofrece una gran oportunidad de promoción y aprendizaje a las jóvenes promesas del flamenco", de la provincia.

El certamen se desarrolla en las modalidades de guitarra flamenca, Premio 'Vicente Amigo', para participantes de entre 14 y 35 años; cante, con el Premio Antonio Fernández 'Fosforito', también para aspirantes entre 14 y 35 años, y baile, con los premios 'Blanca del Rey' (entre 14 y 18 años) y 'Olga Pericet' (entre 19 y 35 años). No podrán participar quienes hayan sido premiados en ediciones anteriores y cada persona solo podrá inscribirse en una modalidad.

El premio Antonio Fernández 'Fosforito' está dotado con 450 euros; el de Vicente Amigo, con 450 euros; el de Blanca del Rey, con 1.100 euros y el de Olga Pericet, con 1.100 euros. Además, cada ganador recibirá un trofeo conmemorativo del certamen.

El concurso tendrá dos fases, una primera de selección, en el Patio Blanco del Palacio de la Merced, los días 4 y 5 de junio, y la final, que tendrá lugar en Cañete de las Torres (Córdoba), el 27 de junio. El jurado, compuesto por destacadas figuras del flamenco, evaluará a los participantes según los criterios establecidos en las bases de la convocatoria y seleccionará a los ganadores de cada modalidad.

El plazo de inscripción es de 15 días hábiles desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), que fue el pasado 13 de abril, de modo que el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 5 de mayo. Para más información, se puede consultar la web 'http//cultura.dipucordoba.es'.