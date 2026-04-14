La Diputación de Córdoba anima a colaborar en el desfile benéfico de moda flamenca de Acodem

Aguilera interviene, junto a Sánchez, en la presentación del desfile de moda flamenca a beneficio de Acodem - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha expresado este martes su compromiso con la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple (Acodem), respaldando el desfile benéfico de moda flamenca que tendrá lugar en la Hacienda de la Albaida el próximo 17 de abril, y con el que ha animado a colaborar.

Así, la delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera, ha subrayado que "es importante que la población cordobesa, que es una población sensible, que empatiza y escucha, colabore con actos como éste, que visibilizan la realidad de estas personas".

Aguilera ha insistido en la necesidad de que haya colaboración de la institución provincial con estos colectivos, ya que "desarrollan una labor muy importante para mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables".

Por su parte, la vicepresidenta de Acodem, Manuela Sánchez, ha explicado que "este evento solidario persigue recaudar fondos para habilitar una nueva sede para la asociación, ya que el número de casos se está incrementando".

Sánchez ha apelado a la sociedad cordobesa "a implicarse en esta causa para poder continuar dando la atención que necesitan las personas afectadas de esclerosis múltiple, patologías neurológicas similares y sus familias". En este sentido, ha apuntado que "el propósito es contar también con una Unidad de Día, teniendo en cuenta, además, que compartimos sede con la asociación de Daño Cerebral".

En cuanto al desfile, Sánchez ha destacado que "las diseñadoras, que han ganado el último concurso celebrado en Málaga, ofrecerán diseños novedosos, incorporando a sus telas el croché, y el espectáculo está garantizado". El desfile tendrá lugar el viernes 17 de abril, a las 18,00 horas en la Hacienda de la Albaida.