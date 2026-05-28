La Diputación de Córdoba avanza en los trabajos en el primer tramo de la ETAP Iznájar-Los Prietos

Obras de la ETAP Iznájar-Los Prietos. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha informado de los avances en las obras que se están realizando en la conducción de abastecimiento Iznájar-Casilla del Monte en el tramo correspondiente Iznájar-Los Prietos, "actuación enmarcada en el Plan Provincial de Infraestructuras Hidráulicas 2024-2027, dotado con un presupuesto de 9,8 millones de euros".

De este modo lo ha recordado Fuentes, quien ha añadido que "los trabajos avanzan según lo previsto", lo que lleva a encontrarse "ante el replanteo de la totalidad del trazado de la nueva conducción, delimitando y materializando ya sobre el terreno, la ocupación de la actuación. Para esta tarea se están empleado medios topográficos como GPS y drones".

Al mismo tiempo, ha continuado, "se están acometiendo los trabajos de poda, apeo, troceado y arranque de los olivos presentes a lo largo de la traza, además del necesario desbroce", lo que permite "implantar la franja con la anchura necesaria para la correcta ejecución de las obras".

"En paralelo a estos trabajos de campo se están acometiendo numerosas labores relacionadas con la definición de soluciones técnicas que vengan a dar respuesta a las condiciones reales" a las que se enfrentan, una vez sobre el terreno, ha matizado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho referencia a que "el objetivo de esta actuación es la renovación del primer tramo de la principal arteria de abastecimiento de agua potable en alta del sur y centro de la provincia, la cual da servicio a más de 280.000 habitantes de la Subbética, la Campiña y del Valle del Guadalquivir occidental de la provincia".

Fuentes ha insistido en que "esta obra vendrá a dar respuesta a las numerosas incidencias que se venían registrando en este trazado y que suponían la pérdida de miles de metros cúbicos de agua. Esta intervención contará con un plazo de ejecución aproximado de 18 meses y, sin duda, contribuirá a duplicar el caudal de agua".

No se puede olvidar, ha añadido, "que esta mejora sobre la que ya se está trabajando sobre el terreno concluirá con otras dos fases más y supondrá la renovación de 24 kilómetros de tuberías de la principal arteria de agua de la provincia de Córdoba".

"Desde el punto de vista técnico, con esta intervención se aumentará la capacidad de transporte desde los 700 l/s actuales hasta los 1.200 l/s, lo que supone la capacidad máxima de tratamiento de la ETAP de Iznájar, y esto posibilitará atender las demandas de caudales actuales y garantizar un ahorro de agua, al minimizar las pérdidas en la red, como económico, al reducir los costes asociados", ha insistido Fuentes.