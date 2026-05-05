La Diputación de Córdoba celebra con el Coto Basket su ascenso a Primera FEB

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (centro), en la recepción al Coto Basket tras su ascenso a Primera FEB. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, acompañado por el delegado de Deportes, Antonio Martín, ha dado la bienvenida al Palacio de la Merced al Coto Basket tras su ascenso a Primera FEB, "un ascenso histórico que vuelve a situar a la provincia, 24 años después, en la segunda categoría del baloncesto nacional".

Así lo ha afirmado Fuentes durante el acto de recepción al equipo, añadiendo que este éxito que ahora se celebra "no nace de un día, sino que es consecuencia de un trabajo constante y paciente en el que la afición siempre ha estado muy presente, consciente de lo que se jugaba".

En los últimos años, ha añadido, los cordobeses han "sido testigos del crecimiento del baloncesto cordobés, desde la base, con una cantera que no ha dejado de generar talento y, como consecuencia, alegrías al mundo del baloncesto cordobés".

"El Coto Basket se ha presentado desde el principio como un bloque en el que su presidente, Rafael Blanco, ha sabido construir un proyecto serio, estable y ambicioso, dando al club una estructura firme. Igual de importante es el cuerpo técnico, liderado por su entrenador, quien ha sabido exprimir el talento y dotar al equipo de una identidad propia", ha apostillado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho hincapié en que "los éxitos vienen respaldados por una planificación coherente, una apuesta por el equilibrio entre juventud y experiencia, y por una cultura de esfuerzo compartido. A ello se suma el empuje que la afición le ha dado al Coto Basket en momentos muy decisivos".

Según Fuentes, "este ascenso debe verse como un punto de inflexión para unir esfuerzos, construir proyectos compartidos y poner la mirada en el futuro. Un futuro en el que deben estar presentes las instituciones, pero también el tejido empresarial en una inversión" que lleve a convertir el deporte cordobés "en motor de desarrollo".

Además, Fuentes ha agradecido "al Coto Basket sus éxitos, que son los éxitos de toda la provincia" y les ha dado la enhorabuena por todo aquello que "los hace grandes como equipo".

El presidente de la Diputación ha hecho hincapié en que "este equipo ya salta a una división superior y tiene que funcionar como un equipo profesional, seguir progresando como organización y para eso necesita presupuesto y en ello vamos a estar".

Asimismo, ha querido agradecer a los hermanos Coto, "el haber encabezado este proyecto y haber creído en unos jóvenes que se convierten ahora más que nunca en referente de muchos niños de la provincia".

Por su parte, el delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, ha demostrado "la alegría inmensa de la provincia por este ascenso que lleva al Coto Basket a la segunda categoría nacional".

Martín ha insistido en que "esta institución provincial ha creído en este proyecto desde el principio, un proyecto que aspira a seguir creciendo de cara al futuro ya en Primera FEB".

Finalmente, desde el Coto Basket y en palabras de su presidente, Rafael Blanco, se ha agradecido el apoyo que la institución provincial viene manteniendo con el baloncesto cordobés, "una confianza" que los ha llevado a realizar a la sede de la Diputación su "primera visita institucional tras el ascenso".

Según Blanco, "el apoyo de la Diputación al club ha sido esencial y ahora con el objetivo cumplido se hace necesario seguir caminando juntos hacia nuevos retos de futuro".