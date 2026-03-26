La Diputación de Córdoba centrará las jornadas de la Red Pro Joven en despoblación, nuevas tecnologías y desempleo

La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud, Sara Alguacil. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud, orientará las jornadas formativas de la Red Pro Joven en la convocatoria de 2026 hacia asuntos como el despoblamiento, el uso de las herramientas que ofrece Google y la Inteligencia Artificial (IA) o las posibilidades de empleo que ofrece el mundo rural, en unos encuentros "a los que se ha invitado a participar a todas las entidades y asociaciones juveniles de la provincia".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa la delegada de área en la institución provincial, Sara Alguacil, quien ha destacado que "a lo largo de estas convocatorias" se ha ido "creciendo hasta alcanzar en esta edición las 50 entidades y asociaciones adheridas a un programa con el que se ofrece asesoramiento, consulta, información, seguimiento y debate de aquellos aspectos de interés en materia de juventud".

La Diputación entiende que estas propuestas son "fundamentales para seguir ofreciendo una capacitación dirigida a los jóvenes, de forma que se les da la posibilidad de acceso a formación sobre nuevas temáticas a las que no tienen acceso en sus municipios, pero que además es una fuente de información bidireccional continua de forma que la población joven también traslada sus inquietudes, lo que la convierte en una red plenamente colaborativa", ha añadido Alguacil.

En las sesiones de trabajo previstas, ha continuado, "se ponen en común los puntos fuertes y los débiles de algunas localidades, incluso las diferencias entre la zona norte y zona sur de la provincia en cuanto al tejido asociativo de sus municipios, lo que impulsa a los participantes a seguir trabajando en proyectos comunes más allá de las actividades organizadas por la red".

El calendario de actividades propuestas se iniciará el 7 de abril con una actividad formativa que "girará en torno a Google y las herramientas de esta plataforma de una forma práctica, para que puedan conocer todas sus posibilidades, incluida la Inteligencia Artificial, que ya es una realidad en nuestro día a día", ha detallado Alguacil.

La segunda sesión se ha previsto para el 12 de mayo, que estará centrada en 'La repoblación en el mundo rural, la juventud y la innovación social', que es un asunto que preocupa a las administraciones, siendo interesante poder trabajar sobre ello en una sesión específica con con los miembros de nuestra red.

El mundo de la vendimia y de las actividades agrarias se abordará en el mes de junio con el encuentro 'Denominación de Origen, cosechando redes', para la que se ha previsto una sesión en una bodega del marco Montilla-Moriles.

Tras el descanso estival, en el mes de septiembre continuarán las actividades con un encuentro internacional en la ciudad francesa de Nantes en un encuentro de carácter formativo y cultural en el que podrán intercambiar experiencias con técnicos europeos.

También en el mes de septiembre se ha programado una jornada formativa que estará centrada en la empleabilidad de los jóvenes en el mundo rural de la provincia de Córdoba, para lo que contaremos con técnicos que han sondeado las posibilidades reales en estas zonas.

La participación de los jóvenes en la concreción de las estrategias y en las políticas de Juventud se abordará en la sesión convocada para el 2 de octubre, ya que para Alguacil, "la participación activa de los jóvenes es fundamental para poder ayudar a los departamentos de Juventud, tanto de la Diputación como de los distintos municipios, a poder dar esa cobertura a sus necesidades reales".

Finalmente, entre el 5 y el 7 de noviembre, se ha previsto una jornada que bajo el título 'La gamificación en el ámbito local, nuevas fórmulas para dinamizar asociaciones y entidades juveniles', coincidirá con un evento tecnológico que estamos preparando a nivel provincial desde la Diputación de Córdoba, desde el Área de Desarrollo Tecnológico y Transformación Digital conjuntamente con Juventud. El objetivo es el de orientar a los jóvenes en la concienciación sobre el uso responsable de los juegos y de la tecnología.

Este último encuentro servirá a modo de reflexión sobre el programa desarrollado a lo largo del año, para analizar posibles deficiencias y atender sugerencias para la siguiente edición.