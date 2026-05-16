La Diputación de Córdoba destina 350.000 euros a diez entidades para proyectos sociales

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (centro), acompañado por la delegada de Derechos Sociales en la institución provincial, Irene Aguilera, junto a los representantes de las entidades beneficiarias. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha suscrito recientemente diez convenios de colaboración en materia de bienestar social con distintos colectivos de la provincia por un importe total 350.000 euros, cantidad que se destinará en cada uno de los casos a la mejora de equipamientos e infraestructuras o la consecución de proyectos y actividades.

Según se recoge la documentación a la que ha accedido Europa Press, los convenios, que van desde los 15.000 a los 50.000 euros, se han firmado con Cruz Roja; la Fundación Centro Español de Solidaridad de Córdoba (Cesco); la Asociación Síndrome de Down de Córdoba; el Banco de Alimentos Medina Azahara; la Fundación Futuro Singular; la Asociación Iemakaie; la Fundación Prode; la Asociación Cuenta Conmigo de Rute y la Asociación Padres y Amigos de los Sordos (Aspas).

Así pues, el convenio firmado con Cruz Roja, dotado de 40.000 euros, permitirá el desarrollo del proyecto 'Itinerarios de Inserción sociolaboral: Programa operativo inclusión social, garantía infantil y lucha contra la pobreza y Programa Empleo Juvenil FSE +', mientras que la colaboración con la asociación de Síndrome de Down, con otros 40.000 euros, servirá para la puesta en marcha del 'Programa de Formación e Inserción Laboral para Personas con Síndrome de Down, mediante Empleo con Apoyo'.

Además, la Diputación ha suscrito dos convenios con Cesco, cada uno de ellos dotado de 40.000 euros. El primero será para el desarrollo del proyecto 'Comunidad Terapéutica Intrapenitenciaria', mientras que el segundo está destinado al proyecto 'Centro de apoyo y acogida para personas con adicciones para la Mancomunidad del Valle de los Pedroches'.

Asimismo, la institución provincial aporta 50.000 euros al Banco de Alimentos Medina Azahara para el desarrollo del programa 'Alimentos Solidarios 2026', y destina otros 30.000 euros a la Fundación Futuro Singular para el proyecto 'Centros de recursos especializados'.

La Diputación de Córdoba ha firmado también un convenio de colaboración, por una cuantía de 50.000 euros, con la Asociación Iemakaie para la puesta en marcha del proyecto 'Atención terapéutica a personas con Discapacidad Intelectual y/o Trastorno del Espectro Autista con graves Trastornos de Conducta', mientras que el suscrito con la Fundación Prode, con 30.000 euros, servirá para llevar a cabo el programa 'Acompañamiento e inserción laboral: una estrategia para la inclusión efectiva de personas con discapacidad 2026'.

Por último, la institución provincial ha suscrito dos convenios más, dotados con 15.000 euros cada uno. Así, la colaboración de la Diputación permitirá que la Asociación Cuenta Conmigo de Rute pueda realizar el proyecto 'Atención especializada para personas con discapacidad y sus familias 2026', y que la Asociación Aspas haga lo propio con su 'Programa de rehabilitación logopédica y auditiva para menores y jóvenes sordos durante el año 2026'.