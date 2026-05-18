El PP logra ser primera fuerza en 89 municipios de Málaga, el PSOE en 13 y Por Andalucía en Teba

Imágenes de la jornada electoral en Andalucía en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha vuelto a ganar las elecciones andaluzas en la provincia de Málaga, siendo la primera fuerza en 89 municipios, frente a un PSOE que solo logra ponerse a la cabeza en 13 localidades. Por su parte, Vox se mantiene como tercera fuerza, mientras que Por Andalucía es la más votada en Teba, pero baja a quinta fuerza, al verse superada por Adelante Andalucía.

Así se desprende de los resultados provisionales de las elecciones andaluzas, consultados por Europa Press, que señalan un 62,40% de participación --755.716 personas de 1,2 millones--, lo que supone un 8,73 más que en los anteriores comicios autonómicos de 2022. Cinco partidos han obtenido representación en el Parlamento --PP, PSOE, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía-- y Salf (Se Acabó La Fiesta) se queda como sexta formación con 22.582 votos.

El PP ha conseguido nueve diputados --uno menos que en 2022--, con 329.950 votos, lo que supone un 44,08% del total y 2,94 puntos porcentuales menos que las anteriores elecciones. Los 'populares' destacan que aventajan en 24 puntos y en casi 180.000 votos al PSOE, con 2.000 votos más que los tres partidos siguientes --PSOE, Vox y Adelante Andalucía--.

Los parlamentarios electos del PP por Málaga son, además del candidato a la Presidencia, Juanma Moreno; Carolina España, José Ramón Carmona, Rocío Blanco, Arturo Bernal, Jessica Trujillo, Manuel Cardeña, Sandra Extremera y Víctor González.

Por su parte, el PSOE mantiene sus cuatro parlamentarios, con 149.450 votos, lo que significa un 19,96% del total y una bajada de 0,78 puntos porcentuales respecto a 2022. Los diputados electos son Josele Aguilar, Ana Villarejo, Daniel Pérez y Patricia Alba.

El PSOE se impone en 13 municipios, la mayoría pequeños, como Alfarnate, Almogía, Cuevas Bajas o Cuevas del Becerro; pero no por ejemplo en Cártama, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizó el único mitin en la provincia, y que está gobernado por los socialistas.

En cuanto a Vox, se mantiene con sus dos diputados, que serán Antonio Sevilla, quien repite en el Parlamento andaluza, y Rocío Marín. Así, obtiene 108.874 votos --un 14,54% del total y un crecimiento de 1,02 puntos porcentuales--, lo que lo consolida como tercera fuerza. No obstante, se coloca como segunda, después del PP y por delante del PSOE, en once municipios, como Casares, Coín, Manilva, Estepona, Mijas o Benahavís.

Como cuarta formación, se sitúa Adelante Andalucía, que ha logrado 69.881 votos --un 9,33% del total--. Haciendo honor a su nombre, adelanta a la coalición de izquierdas de Por Andalucía en más de la mitad de los municipios malagueños. Luis Rodrigo, que se presentó como candidato a la Alcaldía de la capital en las pasadas elecciones municipales, es el parlamentario electo por Málaga.

Por último, Por Andalucía mantiene su parlamentario --que será Ernesto Alba--, tras lograr 44.730 apoyos, lo que supone 5,97% del total y 2,11 puntos porcentuales menos respecto a los anteriores comicios. Solo se impone como primera fuerza en Teba y en 63 pasa a quinta fuerza.

