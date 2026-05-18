Rodrigo valora el "avance" de Adelante Andalucía en Málaga pero "no debe interpretarse como meta cumplida"

El candidato de Adelante Andalucía en Málaga, Luis Rodrigo, en una imagen de archivo. - ADELANTE ANDALUCÍA

MÁLAGA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía en Málaga, Luis Rodrigo, ha realizado una valoración de los resultados electorales celebrados este pasado 17 de mayo y ha destacado "el avance" conseguido por la formación en la provincia y, especialmente, "el hecho de haber arrebatado al Partido Popular el último escaño en disputa".

Desde Adelante Andalucía consideran que este resultado supone "un motivo para celebrar", aunque advierten de que "no debe interpretarse como una meta cumplida". "No podemos dejarnos llevar por este pequeño éxito. Nuestro objetivo a largo plazo sigue siendo echar a las derechas del Gobierno de la Junta de Andalucía", ha señalado Rodrigo.

La formación andalucista entiende que los resultados obtenidos son consecuencia directa de "un trabajo continuado durante años, basado en la presencia constante en los barrios y municipios de la provincia".

En este sentido, Rodrigo ha reafirmado "el compromiso" de Adelante Andalucía de "seguir luchando y trabajando para consolidar una alternativa política cercana a la ciudadanía".

"El modelo de privatizaciones del Partido Popular se revierte barrio a barrio y pueblo a pueblo, y Adelante Andalucía va a estar ahí", ha afirmado en un comunicado Rodrigo, al tiempo que ha insistido en que la formación continuará acompañando a quienes "se han movido de la abstención para apoyar su proyecto político, así como a quienes, aun sin votarles, reconocen a Adelante Andalucía como la herramienta más útil que tiene el pueblo andaluz para reclamar una sanidad pública de calidad y unas condiciones de vida dignas".

Por último, Rodrigo ha trasladado un mensaje "de continuidad y compromiso político". "Adelante Andalucía mantendrá su presencia en cada rincón de la provincia, reforzando el trabajo social y político de proximidad" que, según la organización, "ha sido clave en estos resultados electorales".