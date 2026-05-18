El PP gana en todos los distritos de Málaga capital y mejora porcentaje de voto este 17M en tres

MÁLAGA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PP se ha impuesto en los once distritos de Málaga capital, aunque, a diferencia de los comicios de 2022, no lo hace en todos por encima del 40%. De hecho, solo supera ese porcentaje en seis y de esos aumenta en tres: Centro, Ciudad Jardín y Málaga Este.

Según los datos de estas elecciones, en las que ha aumantado la participación, en Málaga capital, el PP consigue 120.145 votos (43,02%), frente a los 115.341 votos (46,56%) de 2022. La segunda fuerza es PSOE, con 55.261 (19,78%) mientras que hace cuatro años fue 50.113 votos (20,23%). Vox, que aumenta en votos, logra 38.642 (13,83%), mientras que en 2022 sumaron 31.172 (12,58%). Adelante Andalucía, por su parte, irrumpe con 31.300 votos (11,20%) y Por Andalucía suma 16.941 (6,06%).

Por zonas, en distrito centro, el PP ha logrado imponerse con amplia mayoría y mejora los resultados respecto a 2022. En concreto, suma 1.213 votos (57,73%) frente a los 1.125 votos (56,70%) de 2022.

La segunda fuerza en este distrito es PSOE, por lo que supera a Vox que en 2022 fue la segunda fuerza. Así, los socialistas han sumado 303 votos (14,42%) frente a los 218 votos (10,98%) de los pasados comicios. En tercer lugar se sitúa la formación liderada por Santiago Abascal, que baja un punto porcentual al pasar de 14,66% en 2022 a 13,66% en 2026, al igual que descienden los votos de 291 a 287. Por detrás se sitúa Adelante Andalucía con 127 votos (6,04%) y Por Andalucía con 112 (5,33%).

En Ciudad Jardín el PP también sube en votos y porcentaje. En concreto, suma 716 votos (50,17%) frente a los 481 votos (45,94% de 2022. El PSOE, que también gana votos, logra sumar 261 (18,29%). En esta zona malagueña, Vox desciende en porcentaje de votos, ya que suma 156 (10,93). Le siguen Adelante Andalucía y Por Andalucía con 116 votos (8,12%) y 108 (7,56%), respectivamente.

En Málaga Este suman más votos que en 2022 tanto PP como el PSOE mientras que Vox y Por Andalucía bajan. Así, los 'populares' han logrado este 17M un total de 22.344 votos (62,22%), frente a los 20.246 (59,25%). Por su parte, el PSOE suma 4.678 votos (13,02%).

En esta zona bajan en votos Vox, que suma 4.032 (11,22%), frente a los 4.805 (14,06%) de 2022. Por Andalucía, que es quinta fuerza, suma 1.397 votos (3,89%). Adelante Andalucía logra 1.935 votos (5,38%).

CRUZ DE HUMILLADERO

Por otro lado, en la zona de Cruz de Humilladero también logran imponerse los 'populares, aunque pierden votos con respecto a 2022. En concreto, suman 9.851 (37,63%) frente a los 9.924 (43,17%) de los comicios de 2022. La segunda fuerza es el PSOE, que aumenta el número de votos, pero baja en porcentaje, al sumar 5.554 (21,22%) en 2026 frente a los 5.057 (22,00%) de 2022.

En tercer lugar se sitúa Vox, que suma más votos que en 2022. En concreto, 3.900 (14,9%) en este 2026 frente a los 2.905 (12,63%) de 2022. Adelante Andalucía, cuarta fuerza, aglutina el 12,89% de los votos, con 3.375 y Por Andalucía baja y suma 1.706 votos (6,51%).

Por su parte, en la zona de Bailén Miraflores el PP vuelve a ser la fuerza más votada, y, aunque logra más votos que en 2022, baja en porcentaje. En concreto, el PP obtiene el 48,55%, frente al 51,01 de los pasados comicios.

Le sigue el PSOE, que aumenta con respecto a 2022, al lograr el 16,93% y 1.209 votos. En tercer lugar se sitúa Vox, que también sube en votos y porcentaje, en concreto, logra el 12,36% y un total de 881 votos. Adelante es la cuarta fuerza, al sumar 740 votos (10,36%). Por Andalucía, que logra 533 votos (7,46%) baja con respecto a las elecciones de 2022.

Asimismo, el PP también baja en puntos porcentuales con respecto a 2022 en la zona de Campanillas. Pese a aumentar el número de votos, pasando de 16.353 a 16.655 en este 2026, el PP se sitúa en el 42,64%, lo que supone -3,38 respecto a 2022.

El PSOE es la segunda fuerza con 8.396 votos (21,49%); también Vox, que es tercera fuerza, sube con respecto a los comicios anteriores al sumar un total de 5.022 votos, le sigue Adelante Andalucía con 4.119 votos (10,59%). Por último, Por Andalucía baja respecto a 2022, al sumar 2.583 (6,61%), frente a los 3.190 (8,97%).

CARRETERA DE CÁDIZ

En Carretera de Cádiz, uno de los distritos malagueños más poblados, el PP también logra imponerse, con un total de 19.363 votos (38,60%), pero baja con respecto a 2022 en cuanto al porcentaje (43,56%). En este distrito el PSOE es segunda fuerza y también, aunque gana votos, desciende en porcentaje respecto a los anteriores comicios. En concreto, el PSOE suma 10.409 votos (20,75%).

Como tercera fuerza se sitúa Vox que gana votos respecto a los anteriores comicios, cuando lograron 5.920 votos (13,54%) frente a los 8.066 (16,08%) de este 2026. La cuarta y quinta fuerza son Adelante Andalucía, que suma 6.112 votos (12,18%) y Por Andalucía 3.065 (6,11%), respectivamente.

En Churriana, el PP también logra imponerse como primera fuerza pero pierde 4,52 puntos porcentuales pese a ganar más votos, ya que pasa de un total de 23.309 y un 45,51% en 2022 a 24.761 votos (40,99%). Le sigue PSOE que también desciende en porcentaje con 11.826 votos (19,58%). Vox gana votos al sumar 8.544 (14,14%) frente a los 6.226 (12,15) de 2022. Adelante Andalucía, por su parte, logra ser cuarta fuerza, con 7.575 votos (12,54%) y Por Andalucía baja con respecto a 2022 y suma 3.680 votos (6,09%).

Por su parte, en Palma-Palmilla, el PP suma 517 votos (39,19%), frente a los 572 (43,86%) de 2022. La segunda fuerza es PSOE, que sube en votos, al contabilizar 325 (24,63%). Le sigue Vox, que también aumentan el número de votos con respecto a los anteriores comicioes y suman 166 (12,58%). Adelante Andalucía y Por Adanlucía contabilizan 141 (10,68%) y 96 (7,27%), respectivamente.

En Puerto de la Torre el número de votos del PP, la fuerza más votada en esta zona, es de 16.983 (37,84%), prácticamente igual a 2022 cuando fueron un total de 16.999 (42,47%). La segunda formación más votada es PSOE, que suma 10.142 (22,59). Le sigue Vox, que aumenta el número de votos, al contabilizar 5.941 (13,23%) frente a los 4.426 (11,05%) de 2022.

Adelante Andalucía, cuarta formación más votada suma 5.820 votos (12,96%) y Por Andalucía baja con respecto a los comicios de 2022 y suma ahora 3.039 votos (6,77%).

Por último, en Teatinos-Universidad el PP también es primera fuerza, y, pese a que aumenta en votos, desciende en porcentaje con respecto a 2022. Así, suma 4.276 votos (39,90%) frente a los 3.935 votos (43,08%) de hace cuatro años. El PSOE, por su parte, suma 2.158 votos (20,13%); Vox --que gana votos con respecto a 2022-- suma 1.647 (15,37%); Adelante, 1.240 (11,57%) y Por Andalucía, 622 (5,80%).