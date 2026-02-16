La Diputación de Córdoba destinará recursos a Espejo para actuar de urgencia en un muro dañado por las lluvias

Fuentes (2º dcha) y Santos (dcha.) observan el desprendimiento en el muro de contención de la calle Cervantes de Espejo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

Salvador Fuentes ha recordado que el gobierno provincial ha aprobado un plan de 1,1 millones para hacer frente a situaciones de emergencia

ESPEJO (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha realizado una visita al municipio de Espejo (Córdoba) para conocer de primera mano los graves daños estructurales sufridos en el muro de contención que divide las calles Batalla del Salado y Cervantes, donde se ha comprometido a prestar "toda la colaboración para acometer una obra de emergencia que garantice la seguridad de la zona".

Fuentes, que ha estado acompañado por el alcalde de Espejo, Florentino Santos, ha reconocido que "el intenso tren de borrascas que ha afectado a la provincia ha puesto en riesgo y ha provocado graves daños en parte de nuestros municipios, como en este caso una de las arterias principales de Espejo".

En este sentido, ha recordado que la junta de gobierno de la Diputación "ha aprobado esta misma mañana un plan urgente para los municipios afectados por el temporal y que está dotado con 1,1 millones de euros, para hacer frente precisamente a situaciones como la de Espejo, en la que existe un riesgo para la seguridad ciudadana".

El máximo representante de la institución provincial ha apuntado que "el muro histórico, de unos 50 metros de largo y siete metros de altura, ha sufrido un derrumbe parcial en un tramo de aproximadamente diez metros. La situación es de alta preocupación, ya que se ha detectado un hundimiento claro en el acerado de la calle superior (Batalla del Salado) y existen abultamientos que hacen temer un colapso completo y real de la estructura", ha insistido Fuentes.

El presidente ha explicado que "se trata de un punto de gran tránsito, tanto para vehículos, como para peatones, al albergar negocios locales, la Biblioteca Municipal, el Centro de Adultos y el Centro de Participación Activa de Mayores, situado justo frente al área del desprendimiento, por lo que está más que justificada una actuación de urgencia".

En este sentido, "la Diputación de Córdoba colaborará en las obras para estabilizar el talud y reconstruir el muro. Actualmente, como medida cautelar, el Ayuntamiento mantiene prohibido el aparcamiento y el tránsito peatonal en las inmediaciones de las zonas afectadas en ambas calles", ha asegurado Fuentes.

Así, "se va a encargar un informe geotécnico y, una vez que tengamos los resultados de ese estudio, que calculamos estará en un mes, sabremos si la solución es apuntalarlo con otro muro de hormigón o aplicar pilotes para fijar definitivamente la estructura".

El presidente de la Diputación también se ha desplazado a la calle del Fútbol "donde se ha detectado una oquedad o vacío bajo el suelo, que está provocando que la mitad de la calle se descuelgue y se están estudiando las opciones".

Fuentes ha aludido a que "ya hemos puesto encima de la mesa un plan con 1.100.000 euros para hacer frente a estas actuaciones urgentes y de extrema necesidad en municipios afectados por las lluvias, cuyas incidencias afecten directamente a sus ciudadanos y ciudadanas. Así los ayuntamientos, como el caso de Espejo, van a poder disponer de recursos para abordar las actuaciones necesarias en las infraestructuras dañadas por la situación meteorológica".