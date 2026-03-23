Diputación de Córdoba finaliza un ciclo para formar a jóvenes sobre las oposiciones para acceder a empleos en la BLET

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, interviene en la clausura de las jornadas sobre formación para acceder a empleos en la BLET. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este lunes el acto de clausura del ciclo de jornadas informativas que se ponía en marcha con el objetivo de familiarizar a jóvenes estudiantes de la provincia sobre las posibilidades de empleo público vinculado a la Base Logística del Ejercito de Tierra (BLET). Estas jornadas, que se han desarrollado en cuatro institutos con las participación de más de 1.000 personas, "han servido de puente real entre una infraestructura del Estado y el talento de nuestros pueblos".

Así lo ha manifestado el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, en el transcurso del acto de clausura de este ciclo con el que, ha añadido, "se ha tratado de dar respuesta a los datos estadísticos que muestran que el 60% de los inscritos o no se presentó o bien suspendió las oposiciones de acceso a al empleo público vinculado a la BLET, lo que no tiene sentido teniendo en cuenta que en la provincia de Córdoba donde se va a instalar".

Ante esta situación, Fuentes ha explicado que "se ha creado este ciclo de charlas para familiarizar a todos los jóvenes sobre las posibilidades que tienen de acceder a un puesto de trabajo cualificado en el mundo de la defensa", para lo que han contado "con la colaboración de responsables del Ministerio de Defensa para que sean ellos los que informen a los jóvenes cómo pueden utilizar sus posibilidades para ser más competitivos a la hora de optar a esas oposiciones".

Con estas jornadas se ha recorrido la geografía cordobesa desde el norte en Pozoblanco con el IES Antonio María Calero, pasando por la campiña en Montilla con el IES Emilio Canalejo, hasta el corazón de la Subbética en Cabra con el IES Felipe Solís Villechenous, para terminar hoy aquí, en la sede de la Diputación de Córdoba. En cada parada se ha "visto las mismas ganas, preparación y una juventud decidida a liderar el cambio tecnológico de la tierra", ha abundado Fuentes.

Para el máximo responsable de la Diputación, "esta medida se une a otras con las que buscamos el desarrollo tecnológico, el impulso a la economía dual y formación profesional, adaptar las empresas a esos circuitos para ser competitivas a la hora de optar a las adjudicaciones de contratos de servicios y de suministros que se van a abrir próximamente". Se está "hablando de alumnado con reuniones en las que se les da la información necesaria para que sepan cómo tienen que enfocar su formación para acceder a estas plazas de empleo público", ha remarcado.

En este sentido, ha evidenciado que "es importante que los jóvenes sepan que tienen un futuro ahí con puestos de trabajo cualificado que se van a ofertar de manera exponencial a medida que vaya surgiendo la realidad de la que BLET en el 2028 y no solo en el ámbito de defensa, sino en toda la industria auxiliar ligada a ella".

"La BLET no llega sola, sino que activa todo un ecosistema que incluye numerosas empresas que ya empiezan a asentarse en el territorio o el Clúster Andalucía Logistics. Este proyecto tractor va a beneficiar a las pymes de servicios, transporte y hostelería, pero sobre todo va a fijar la población al territorio gracias a la FP Dual y la colaboración con la Universidad de Córdoba", ha concluido Fuentes.

Por su parte, el coronel Juan Castro ha destacado que de entre las plazas sacadas a oposición "hay cuatro familias que tienen más peso que son electricidad y electrónica, fabricación mecánica, comercio y marketing y mecánicas, que son las que ocupan el 80% de la oferta de plazas". Pero prácticamente habrá "de todas" hasta que consigan las 1.200 plazas que esperan tener cuando estén todas las capacidades completas.

Castro ha expresado su satisfacción por el éxito de unas jornadas, que se han realizado en cuatro institutos de la provincia más la organizada en la sede de la Diputación, y en las que han contado con una media de participación de 200 alumnos por charla.