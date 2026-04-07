La Diputación de Córdoba participa en el Certamen Pueblo Saludable para visibilizar la labor de ayuntamientos en salud

La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación, Auxiliadora Moreno, y el responsable del área de Promoción de la Salud del Colegio de Médicos de Córdoba, Luis Palenzuela. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un año más, y coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, la Diputación de Córdoba, en colaboración con el Colegio Oficial de Médicos de Córdoba, participa en una nueva edición del Certamen Pueblo Saludable, una iniciativa que tiene como objetivo principal el fomento y la puesta en valor del trabajo realizado por los municipios en materia de promoción de la salud.

En rueda de prensa, la delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha recalcado que esta es una de las herramientas básicas con las que cuentan "para promover comunidades, ciudades y municipios saludables", subrayando que "tener una visión integrada de la salud permite abordarla con enfoques muy diversos, considerando factores médicos y clínicos".

Moreno ha remarcado que "este proyecto encaja perfectamente en las líneas de trabajo de la Diputación", ya que están "comprometidos con el impulso de la cohesión social de la provincia y es una apuesta clara también por dinamizar la participación ciudadana pues este enfoque holístico no se alcanza si no se cuenta con la implicación de los vecinos".

Este certamen está dirigido a todos los ayuntamientos de la provincia, que pueden participar en dos modalidades, para municipios de hasta 5.000 habitantes y de más. Una vez que se emita el fallo del jurado, a cada ayuntamiento galardonado se le entregará una placa conmemorativa del título, siendo necesario el compromiso de colocarla en la fachada de un edificio municipal.

Por su parte, el responsable del área de Promoción de la Salud del Colegio de Médicos de Córdoba, Luis Palenzuela, ha destacado que "la promoción de la salud constituye un pilar fundamental para lograr un desarrollo sostenible en nuestros municipios". Uno de los objetivos de la corporación, ha señalado, es "asegurar una vida saludable y fomentar el bienestar para todas las personas dentro de nuestro ámbito territorial".

Del mismo modo, Palenzuela ha enfatizado que "los ayuntamientos son las administración más cercana a la ciudadanía y quienes mejor conocen las necesidades de su población y los que tienen la capacidad de impulsar actuaciones directas e indirectas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos de una forma extraordinaria". Por otro lado, ha señalado, "es esencial que la población asuma un papel activo y protagonista de su propia salud y de su entorno, ya que existen factores determinantes que no dependen únicamente del sistema sanitario, sino también del conjunto de la sociedad".

Los interesados en formar parte de esta convocatoria deberán presentar una solicitud a través de un formulario situado en la página web del colegio ('www.comcordoba.com'), en la que constarán los datos de identificación y contacto, adjuntando además una memoria de actividades.

El jurado tendrá en cuenta, de manera prioritaria, las actuaciones preventivas y de promoción de la salud desarrolladas a nivel local, relativas a cuatro grandes temáticas, el Plan de Acción local en materia sanitaria, las actuaciones sobre los estilos de vida y conductas, las acciones del ayuntamiento en medio ambiente y la colaboración del consistorio con el sistema sanitario.

El plazo para la presentación de las solicitudes está abierto desde este martes, 7 de abril, hasta el próximo 30 de junio de 2026.