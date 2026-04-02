La Diputación transfiere 7,25 millones a ayuntamiento menores de 20.000 habitantes para ayuda a domicilio

Archivo - La delegada de Servicios Sociales y presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba transfirió el pasado mes de febrero a los ayuntamientos de la provincia menores de 20.000 habitantes un total 7,25 millones de euros para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, una cuantía que ha permitido atender a 11.384 personas en situación de dependencia en sus propios domicilios.

Según el informe al que ha accedido Europa Press, todo ello se traduce en la prestación de 442.482 horas de servicio, tanto de tareas de carácter personal como tareas de carácter doméstico, tras la transferencia mensual que se realiza desde el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación.

En este contexto cabe destacar que los municipios que acumularon más horas de prestación del servicio en febrero fueron La Carlota, con 24.900 horas y 583 casos atendidos; Aguilar de la Frontera, que suma 22.395 horas y 562 atenciones, y Rute, que ha registrado 22.972 horas de servicio para 579 trabajos de atención domiciliaria.

En respuesta a preguntas de Europa Press acerca de estas cifras, la delegada de Derechos Sociales de la institución provincial, Irene Aguilera, ha asegurado que la Ayuda a Domicilio es "uno de los pilares del sistema de dependencia en la provincia y garantiza que cualquier persona, viva donde viva, pueda seguir recibiendo cuidados en su propio hogar".

Al respecto, la también presidenta del IPBS ha puesto de manifiesto que "gracias al trabajo coordinado con los ayuntamientos" de la provincia están "llegando a miles de personas dependientes que mejoran su calidad de vida y la de sus familias".

"La ayuda a domicilio no solo cuida a los mayores y personas dependientes", ha afirmado Aguilera, quien ha remarcado que es una labor que "también genera empleo estable y contribuye a fijar la población en el medio rural".