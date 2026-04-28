Diputación culmina en Priego de Córdoba un ciclo de jornadas de formación gastronómica para alumnos de FP

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en la masterclass a los alumnos de FP. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)

El IES Carmen Panión de Priego de Córdoba ha acogido durante la mañana de este martes unas jornadas gastronómicas que han contado con la participación del chef Ezequiel Montilla, del restaurante Alma de Puente Genil, una iniciativa que ha contado con alumnado de Aguilar, Montilla, Villanueva de Córdoba y del propio municipio prieguense.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, acompañado por el alcalde de la localidad, Juan Ramón Valdivia, y la responsable de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la institución provincial, Marta Siles, ha sido partícipe de esta iniciativa.

Así, durante su intervención, Fuentes ha puesto en valor "el proyecto de FP Dual que se viene desarrollando por parte de la Junta de Andalucía, un trabajo que ha permitido conectar ya a más de 40 empresas de la provincia con centros educativos cordobeses".

Y lo hacen, ha continuado, "convencidos del enorme talento personal" con el que cuentan y que "debe dirigirse a atender las necesidades de nuestro tejido empresarial. Se trata pues de visibilizar los ciclos formativos y de la oportunidad que representan para el territorio".

Desde la Diputación se está "apostando de manera clara por la FP Dual" y se hace "mejorando infraestructuras y espacios formativos, como hace unos días en Dos Torres, y promoviendo citas como la que hoy, centrada en la industria agroalimentaria", ha matizado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha agradecido, además, la participación de Ezequiel Montilla en esta iniciativa, "un profesional que representa a una nueva generación de cocineros que conocen su tierra, conocen sus productos y apuestas por ellos llevándolos a lo más alto de la gastronomía".

Fuentes ha recalcado la importancia de "contar con una persona que ha trabajado mucho para llegar a donde hoy se encuentra, una trayectoria llena de reconocimientos que le ha devuelto a su tierra y que, a través de su participación en actividades como esta, reporta su conocimiento a quienes empiezan".

Además, ha hecho referencia a la diversidad del alumnado participante en esta actividad, "procedente de ciclos como el de Panadería, repostería y confitería, del IES Vicente Núñez de Aguilar; el de Aceite de Oliva y Vinos y el superior de Vitivinicultura, del IES Emilio Canalejo de Montilla; el de Aceite de Oliva y Vinos, del IES Álvarez Cubero de Priego, y el de Elaboración de productos alimenticios, del IES Las Jaras de Villanueva de Córdoba".

Se trata de "la cuarta masterclass" que se desarrolla, ya que con anterioridad hemos se han realizado en el IES Gran Capitán de Córdoba, en el IES Jerez y Caballero de Hinojosa del Duque y en el IES Juan de Aréjula de Lucena", siendo la de Priego de Córdoba la cuarta, ha apostillado Fuentes.

En definitiva, ha concluido el máximo representante de la institución provincial, "estas experiencias deben servir para poner la FP en el lugar que tiene y debe ocupar en la industrialización de esta tierra, para conectar la formación con el tejido productivo y sus necesidades".