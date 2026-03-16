La Diputación y la Junta inician la transformación digital de 40 entidades locales del norte de Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, atiende a los medios en el marco de la presentación del proyecto 'Distrito Smart Norte'. - Rocío Ruz - Europa Press

CÓRDOBA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta han puesto en marcha la instalación de los equipamientos tecnológicos previstos en el proyecto 'Distrito Smart Norte' en el que se incluyen a 38 municipios y dos entidades locales autónomas (ELA), actuaciones para las que ya se ha iniciado la fase de replanteo e instalación de elementos clave "que van a transformar la gestión de los pueblos de una manera silenciosa pero enormemente eficaz y al que se destinan 789.330 euros, de los que el 80% serán aportado por la Junta".

Así lo ha manifestado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien se ha desplazado este lunes al municipio de Pozoblanco para presentar a los ayuntamientos de la zona las actuaciones realizadas en un acto en el que ha estado acompañado por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos; la delegada provincial de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud, Sara Alguacil, y el alcalde del municipio, Santiago Cabello.

Fuentes ha hecho hincapié en que con este proyecto "se aborda la conectividad y la implantación de plataformas digitales que van a ayudar a gobernar inteligentemente las ciudades". Este proyecto, que se integra dentro de la iniciativa 'Córdoba Distrito Smart' en el que se incluyen las zonas norte y sur, "nació con un objetivo ambicioso y profundamente vertebrador que ha sido el de conseguir que las ventajas tecnológicas de las grandes 'ciudades inteligentes' lleguen a todos y cada uno de los municipios".

En este caso, para que lleguen "a todas las entidades locales de menos de 20.000 habitantes, que tendrán una inversión de 1,4 millones de euros para lo que hemos contado con la colaboración con la Consejería Innovación", ha detallado el presidente de la institución provincial.

"Este proyecto supone un salto cualitativo en la gobernanza municipal y avanza en el propósito de mejorar la calidad de vida de los vecinos, fijar la población al territorio y demostrar que el mundo rural tiene un presente y un futuro lleno de oportunidades, de forma que lo que hace unos meses veíamos como un proyecto en estos momentos es ya una realidad, gracias también a la colaboración administrativa con los ayuntamientos que van a resultar beneficiados de estas actuaciones", ha abundado Fuentes.

Finalmente, el presidente ha concluido que esta iniciativa "es un paso muy importante para afianzar una de las tres áreas de mejora" que en su día se plantearon "para todos los ayuntamientos y, especialmente para la zona norte, que era el suministro de agua, la mejora de las instalaciones eléctricas, y la digitalización de los municipios, por pequeños que sean".

Por su parte, el consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, que ha destacado la colaboración institucional para la puesta en marcha de este proyecto, ha explicado que con la instalación de nuevas tecnologías "se garantiza la mejor gobernanza del territorio, la seguridad, la viabilidad, la gestión de espacios, el medio ambiente o la gestión del agua, es decir, todo aquello que lleva a una mejor gestión de los recursos que los ciudadanos encomiendan a los municipios o a la Diputación, para hacerlo de una forma más coordinada a través de herramientas inteligentes".

Para el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, la Diputación, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos" hacen "un esfuerzo importante para que estas nuevas tecnologías puedan hacer una ciudad mucho más inteligente y ser más cercanos a la ciudadanía".

MEDIDAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO 'DISTRITO SMART NORTE'

El proyecto prevé la instalación de una red IoT de comunicaciones que servirá para que todos los sensores y dispositivos se comuniquen de forma segura y fiable, facilitando que los servicios públicos sean más eficientes y sin gastos recurrentes.

En el ámbito de la Salud Inteligente, el objetivo es el de optimizar recursos y adaptar programas de salud, de manera que se pueda particularizar por territorios o zonas, en un contexto de envejecimiento de la población y proliferación de enfermedades crónicas.

El proyecto incluye equipamientos para el riego inteligente de jardines, para racionalizar el consumo de agua, de forma dinámica y autónoma, integrando variables como la ubicación, el tipo de terreno, la climatología o la irrigación. Los equipamientos instalados a nivel de electroválvulas, permiten actuar en función de las necesidades hídricas específicas de las plantas y árboles de la zona a regar.

En cuanto a la instalación de estaciones meteorológicas, se están instalando equipos que permitirán conocer en tiempo real la calidad del aire, la contaminación acústica y las condiciones meteorológicas de cada municipio.

El proyecto prevé, asimismo, la provisión de dispositivos de proximidad con balizas o sensores que se comunican directamente con los teléfonos de los ciudadanos y visitantes, a través de tecnología bluetooth, lo que abrirá una vía de comunicación directa para potenciar el turismo, apoyar al comercio local y enviar recomendaciones de salud pública o avisos importantes a quienes se encuentren en cualquiera de los municipios.

SENSORIZACIÓN DE EDIFICIOS

En el área de gestión energética para la sensorización de edificios, con el objetivo de regular las luminarias en un edificio, la identificación del nivel de CO2, de temperatura y de humedad relativa, lo que permite una mejora funcional, ya que se identifican patrones y se toman decisiones mejores en la optimización del uso del edificio.

Finalmente, entre las actuaciones previstas se encuentra la instalación de cámaras de video inteligente que cuentan con sistemas avanzados diseñados para ayudar al ciudadano de forma automática. Estos dispositivos permitirán mejorar la movilidad urbana y el tráfico, incrementar la seguridad ciudadana y detectar situaciones de emergencia, respetando la privacidad de los vecinos y vecinas.

MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PROYECTO

Los municipios beneficiados del proyecto 'Córdoba Distrito Smart Norte' son Adamuz, Alcaracejos, Almodóvar del Río, Añora, Balalcázar, Belmez, Los Blázquez, Bujalance, Cardeña, El Carpio, Conquista, Dos Torres, Espiel, Fuente La Lancha, Fuente Obejuna, La Granjuela, El Guijo, Hinojosa del Duque, Hornachuelos, Montoro y Obejo.

A todos ellos se suman Pedro Abad, Pedroche, Peñarroya-Pueblonuevo, Posadas, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Valsequillo, Villa del Río, Villafranca de Córdoba, Villaharta, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Villanueva del Rey, Villaralto, Villaviciosa de Córdoba, El Viso y las entidades locales autónomas de Algallarín y Encinarejo.