Diseño, artesanía y empresa se reúnen en el I Congreso Profesional de Moda Flamenca 'Córdoba D Moda'

Autoridades en la inauguración del Congreso 'Córdoba D Moda'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación cordobesa, acoge este miércoles el I Congreso Profesional de Moda Flamenca 'Córdoba D Moda', iniciativa que cuenta con la colaboración de la Diputación y el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) en el marco del 30 aniversario de la Semana Internacional de la Moda Flamenca, Simof, y que reúne a diseñadores, artesanos, empresas y profesionales vinculados a la moda flamenca con el fin de analizar y profundizar en el presente y el futuro de un sector que crea empleo y supone también fomento de la creación, la artesanía y la cultura andaluzas.

En declaraciones a los periodistas previas al encuentro, el máximo representante de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha destacado la importancia de acoger en Córdoba este tipo de eventos "para que haya debate, reflexión y ver qué realidad tiene el sector y cómo se peude ayudar desde las instituciones y de la propia sociedad". Hay que "tener debates como este donde se expliquen experiencias, donde se aprenda y desarrollem todo el conocimiento que tiene un sector con mucho talento".

Fuentes, que ha aprovechado para felicitar a Simof por sus 30 años apostando por la moda, ha hecho hincapié en que "el gran desafío de las instituciones es cómo gestionar el talento y encuentros como este ayudan a hacerlo. Al que tenga talento en la tierra hay que posibilitarle herramientas para que pueda desarrollarlo y encuentros como este son espacios de debate, de reflexión, de sabiduría y de conocimiento, de ver los desafíos y amenazas que existen. También para agrandar la cualificación de un sector que necesita más que nunca ayuda, compromiso y sobre todo apoyo".

"Creo en la moda flamenca de Córdoba, creo en la moda flamenca andaluza, creo en un sector y sobre todo creo en el talento de los andaluces y de los cordobeses. Por eso, es necesario ver cómo se gestiona ese talento, ver las fortalezas y debilidades de ese sector para ver cómo ayudarle y que nadie quede atrás", ha manifestado.

Por su parte, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo en la Diputación y presidente de Iprodeco, Félix Romero, ha insistido en que "Córdoba está de enhorabuena" porque puede "demostrar que el sector de la moda, de la joyería cordobesa y de los complementos es muy importante". Hoy se le da visibilidad en este encuentro porque "la moda cordobesa, el talento cordobés, es industria, es empleo".

En este sentido, Romero ha explicado que "a nivel de Andalucía, los datos están ahí. La moda de Andalucía genera 600 millones de euros y más de 9.000 empleos directos y Córdoba no es ajena a esa realidad". En el encuentro se "va a hablar de competitividad en un sector de renovación, vamos a hablar de retos y de oportunidades, también de maneras de comunicar y de expresarse en el resto del mundo".

"Si algo tiene la moda andaluza, y la moda flamenca en concreto, es que es capaz de posicionarnos en todo el mundo con una identidad propia y eso la industria cordobesa tiene que saber aprovecharlo para generar desarrollo económico y para seguir generando empleo", ha dicho Romero.

La fundadora de Simof y directora de la agencia de moda y comunicación Doble Erre, Raquel Revuelta, ha explicado que "esta cita nace para abrir un espacio que obligue a todos a mirar más allá, a cuestionar y asumir que, si se quiere que la moda flamenca avance, hay que dar un paso también como sector".

Así, no solo se inaugura un congreso sino que se abre "una oportunidad para que la moda flamenca ocupe el lugar que merece, una oportunidad para demostrar que está preparada para sostener ese lugar con responsabilidad", ha señalado Revuelta.

CÁTEDRA DE MODA ANDALUZA

Tras la apertura institucional, el congreso ha dado paso a la firma del convenio entre la Universidad Pablo de Olavide y la agencia de moda y comunicación Doble Erre para la creación de la Cátedra de Moda Andaluza, la primera cátedra universitaria específica de moda vinculada a una región en España. La firma se ha enmarcado en la primera sesión de la jornada, 'Generación de valor en la moda flamenca. Una apuesta para conocer el sector'.

En la misma se ha presentado un análisis preliminar sobre el sector de la moda andaluza, la realidad de las empresas y los profesionales vinculados a Simof, así como los principales retos detectados en el sector.

La programación ha dado paso a la primera mesa del congreso, 'Radiografía del sector: de dónde venimos y a dónde vamos. Desafíos y oportunidades'. Esta primera mesa, planteada como un coloquio, ha abordado algunas de las cuestiones que más preocupan hoy a profesionales y empresas; como la competencia de productos 'low cost' e importaciones, la pérdida de valor de lo artesanal, la falta de talleres especializados, la escasez de mano de obra cualificada, la estacionalidad y la situación real de diseñadores y empresas.

En este bloque han intervenido Charo Juárez, consultora especializada en internacionalización; Pilar Vera, presidenta de Mof&Art y una de las diseñadoras clave en la renovación de la moda flamenca; Carmen Latorre, presidenta de Qlamenco; Álvaro Larrosa Furest, joyero y Salvador Puentes Otero, jefe del Servicio de Promoción Comercial y Artesana de la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía.

El encuentro ha continuado con la mesa 'Artesanía, identidad y valor: lo que nos hace únicos', en la que se ha abordado cómo poner en valor la artesanía en la moda flamenca y cómo reforzar el papel de la Marca Andalucía como garantía de identidad, calidad y origen. La sesión se ha desarrollado en dos partes; ha tenido lugar una mesa redonda y se ha presentado el proyecto 'La protección de nuestra identidad desde la Administración Pública'.

Otro de los bloques destacados ha sido el titulado 'Marca, comunicación y ventas: cómo crecer hoy', una sesión formativa con dos casos de éxito orientada a ofrecer herramientas prácticas para reforzar la identidad de marca, mejorar la comunicación, ampliar canales de venta, abrirse al cliente internacional e incorporar la tecnología al día a día del sector.

El bloque ha abordado cómo construir una marca con identidad propia, qué tipo de contenido funciona hoy, cómo comunicar mejor la moda flamenca y cómo aplicar nuevas oportunidades de venta e internacionalización.

El congreso ha dedicado también un espacio a 'Palo flamenco y moda', un diálogo entre la moda flamenca y el baile en el que han participado estilistas, diseñadores y la bailaoras.

MASTERCLASS IA

Tras el almuerzo networking, la sesión de tarde incluye la 'masterclass' titulada 'Inteligencia Artificial aplicada a la Moda Flamenca', impartida por Zenaida Ossana, fundadora de IA Fashionista Studio y directora creativa especializada en inteligencia artificial aplicada a la moda.

La propuesta tendrá un enfoque práctico y mostrará cómo integrar la IA en el día a día del sector, desde la generación de ideas y el apoyo al diseño hasta la optimización de procesos y la mejora de la comunicación.

GALA SIMOF

Como broche final a la jornada, a las 20,30 horas se celebrará en el Palacio de la Merced la Gala 30 años de Simof, un encuentro conmemorativo en el que se reconocerá la trayectoria, el talento y la contribución de profesionales, firmas y entidades que han sido clave en la evolución, proyección y consolidación de la moda flamenca.

Así, recibirán un reconocimiento Sebastián González, Mercedes Muñoz, Aromas, Pedro González, Pilar Vera, Justo Salao y el Ayuntamiento de Sevilla, es decir, personas, firmas e instituciones vinculadas a la creación, desarrollo y consolidación de la Semana Internacional de la Moda Flamenca, así como a la evolución de la moda flamenca. Cada premiado recibirá una escultura de cerámica realizada a mano por María Vega de Seoane, creadora de Atelier Pottery.