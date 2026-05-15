Fuentes visita el Convento de las Carmelitas Descalzas de Aguilar de la Frontera (Córdoba), que tendrá nuevo obrador

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (segundo por la dcha.), en su visita al Convento de las Carmelitas Descalzas de Aguilar de la Frontera. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha visitado este viernes la localidad de Aguilar de la Frontera para conocer las obras que se están desarrollando en el Convento de las Carmelitas Descalzas gracias a una subvención excepcional otorgada por la institución provincial con la que se construirá y acondicionará un nuevo obrador.

Fuentes, que ha estado acompañado por la alcaldesa de la localidad, Francisca Herrador, ha explicado que de este modo se reconoce "una historia de perseverancia, dignidad y amor por un patrimonio" y se respaldan "el futuro del Monasterio de San José y San Roque de Aguilar de la Frontera, un lugar donde la oración, el trabajo y la cultura popular conviven desde hace siglos en una de las joyas más hermosas del barroco cordobés".

El presidente de la institución provincial ha reconocido "la gran labor que realizan las hermanas, tanto social como patrimonial, gracias a unas manos muy generosas y muy comprometidas". Asimismo, ha destacado especialmente "la labor de la madre Ángeles, por su bondad, su generosidad, su compromiso con la gente y con su pueblo y por supuesto como ejemplo de congregación".

Del mismo modo, Fuentes ha alabado la protección del patrimonio porque se trata de "una de las iglesias más bonitas del mundo", una joya que tienen que "conocer todos los cordobeses porque pone manifiesto el patrimonio eclesiástico indiscutible que tiene Aguilar".

Con relación al fin del nuevo obrador, el presidente de la Diputación ha señalado que no sólo se trata de "acondicionar uno nuevo sino de facilitar la autonomía del convento y permitir que las hermanas puedan sostener económicamente la comunidad". En este punto, ha animado a las hermanas a dar a conocer sus dulces a todo el mundo y las ha invitado a participar con un estand en la próxima edición de la feria cofrade.

Gracias a este nuevo espacio, al que la Diputación destina una ayuda de 30.000 euros, la comunidad podrá trabajar en condiciones adecuadas mejorando la organización y reduciendo las dificultades que hasta ahora tenían para desarrollar su actividad.