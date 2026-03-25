El Pleno de la Diputación de Córdoba aprueba el Presupuesto para 2026, dotado de más de 385 millones de euros

Archivo - El Pleno de la Diputación de Córdoba en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado este miércoles, en sesión extraordinaria y con el voto a favor de PP, la abstención de IU y los votos en contra de PSOE y Vox, el proyecto de Presupuestos de la institución provincial para el ejercicio 2026, unas cuentas que aumentan 50 millones de euros (un 14,92%) con respecto al año pasado, alcanzando los 385,4 millones de euros. Además, al incluir a las empresas y organismos provinciales, el consolidado se sitúa en 522,9 millones, un 21,31% más que en 2025.

Durante su intervención en el Pleno, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, que ha resaltado que se trata de un "presupuesto histórico en las cifras", ha detallado que en el capítulo de Ingresos se registra "una subida del 14,92%", misma cifra que en el total de gastos, mientras que "el Gasto Corriente sube un 12,22%", lo que "refleja que la maquinaria está funcionando y se está gestionando bien".

Igualmente, Salvador Fuentes ha resaltado que en el Presupuesto de 2026 las inversiones reales alcanzan casi los 60 millones de euros, pues se pasa de los 42,7 millones de euros del pasado año 2025 a los 59,8 millones en el presente ejercicio, lo que supone un aumento de cerca de 17 millones y una subida del 39,9%.

El presidente también ha destacado la vocación social de las cuentas, que destinan "120 millones para la cuestión social", suponiendo un incremento del 28,43%, es decir, 26,6 millones de euros más. Se encuadran en materia social todas las políticas del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) y los programas para mayores, dependencia y ayudas familiares, entre otras.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)