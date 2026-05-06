Salvador Fuentes recibe a una delegación institucional de Córdoba (Argentina) para establecer vínculos

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (segundo por la dcha), en su encuentro con la delegación institucional de la Córdoba argentina. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha recibido este miércoles a una delegación encabezada por Gustavo Panighel, secretario de Capital Humano del Gobierno de la provincia argentina de Córdoba, y por Agustín Morad, experto en empleo público del Gobierno Nacional de dicho país.

En declaraciones a los medios tras su encuentro, Fuentes ha hecho referencia a la necesidad de consolidar el intercambio y hermanamiento entre ambas córdobas, "un vínculo que no es nuevo, sino que está profundamente enraizado en la cultura y en la historia" de sendos territorios.

Este encuentro, según ha añadido, "debe servir para poner en común los desafíos a los que se enfrentan estos territorios, y que pasan por la gestión del talento y la profesionalización de los recursos humanos. Así en un mundo que exige respuestas rápidas y eficaces, resulta esencial comparar nuestros modelos organizativos y generar oportunidades de aprendizaje y crecimiento".

"Esta visita tiene, de este modo, objetivos claros que pasan por conocer experiencias de gestión de personas, pero también de intercambiar buenas prácticas y, sobre todo, construir vínculos que perduren en el tiempo", ha remarcado Fuentes.

Según el presidente de la institución provincial, se ponen "sobre la mesa la gestión pública-pública, además de la público-privada, todo ello con la mirada puesta en cómo se gestionan los criterios de eficacia de los recursos públicos".

Fuentes ha concluido poniendo en valor lo común de ambas sociedades "y lo enriquecedor de un encuentro que, sin duda, da continuidad a una colaboración que viene marcada por los lazos culturales y sociales que ambas" provincias tienen.

Por su parte, el secretario de Capital Humano del Gobierno de la provincia argentina de Córdoba, Gustavo Panighel, ha agradecido el recibimiento de Córdoba, "en un encuentro que atiende a los desafíos que demanda la ciudadanía. Una sociedad que exige cada vez más, lo que lleva a las administraciones a tener que estar a la altura de sus necesidades".

Para concluir, Panighel ha hecho referencia, además, "a las similitudes de ambos territorios, con un potencial inmenso de conocimiento y con una gran capacidad de desarrollo futuro".