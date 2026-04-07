La VI Feria de la Montería de Obejo (Córdoba) hará del municipio el "epicentro del sector cinegético"

Félix Romero interviene en la presentación de la VI Feria de la Montería de Obejo. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este martes la presentación de la VI edición de la Feria de la Montería de Obejo que se celebrará del 10 al 12 de abril, convirtiendo el municipio "en el epicentro del sector cinegético de la provincia y que contará con un amplio programa de actividades".

Así lo ha señalado en rueda de prensa el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, quien ha presentado esta propuesta junto al alcalde de la localidad, Pedro López, y el delegado provincial de Medioambiente de la Junta de Andalucía, Rafael Martínez.

Para Romero esta feria "no es solo una cita obligada para el sector, que se ha consolidado ya en su sexta edición, sino un homenaje a la identidad de este municipio. La caza y la actividad cinegética son pilares fundamentales de la historia, economía y la conservación del medio natural".

Con esta feria, ha señalado el diputado provincial, se reafirma el "compromiso con la defensa del mundo rural y con la promoción de productos del campo y el apoyo decidido a las empresas y asociaciones que mantienen vivo el ámbito rural".

"Obejo se encuentra en un entorno natural, el de Sierra Morena, en el que la caza es fundamental para la economía, para el desarrollo económico y para el empleo. En la provincia de Córdoba, la caza no es solamente una cuestión de tradición y de cultura, sino que es un sector importante para la promoción del turismo, el comercio, la gastronomía y para la creación de puestos de trabajo", ha abundado Romero.

La programación de esta feria, ha continuado, "presenta una gran variedad de actividades en las que se combina la tradición con el conocimiento científico y la educación ambiental, de forma que en el ámbito de la tradición se disfrutará del paseo de colleras o exhibiciones de caza con hurón; mientras que para reforzar la divulgación se han previsto ponencias especializadas con expertos de la Universidad de Córdoba".

Asimismo, Romero ha explicado que "se han previsto actividades vinculadas a la seguridad para lo que se ha contado con el Infoca y el Seprona, incluyendo a efectivos de estos cuerpos para informar sobre sus actividades; junto a lo que se han unido actividades de ocio entre las que se incluyen talleres, exposiciones y concursos que tendrán en cuenta a los más pequeños, así como actuaciones y sorteos en el cierre de cada jornada".

Por su parte, el delegado de Medioambiente de la Junta de Andalucía, Rafael Martínez, ha destacado la colaboración público-privada en la organización de la feria y ha señalado que la caza es un sector que "mantiene la biodiversidad, los espacios naturales, los paisajes y mantiene el equilibrio de determinadas especies que no tienen enemigos naturales para evitar que produzcan un daño económico, sobre todo por la transmisión de enfermedades, y en el ámbito económico y social, genera riqueza y ayuda a fijar la población en el territorio".

Finalmente, el alcalde de Obejo, Pedro López, ha puesto de manifiesto que "la feria cuenta con un programa extenso, además de tener confirmada la presencia de 31 estand de diferentes actividades cinegéticas y de caza".

El regidor ha hecho hincapié en el apoyo de las instituciones en la organización y financiación de un evento que sirve para promocionar un sector "que es pieza fundamental para la economía y la sostenibilidad del municipio, porque no solo se trata de la caza, sino que engloba a todo el entorno y la economía de pueblos como Obejo en los que la Sierra es fundamental, y que incluye también el turismo, la gastronomía o incluso la industria".