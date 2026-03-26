La Diputación de Almería aprueba 4,2 millones de inversiones para la ejecución de 15 proyectos en la provincia

Reunión de la Junta de Gobierno de la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Almería ha aprobado un nuevo paquete de inversiones de 4,2 millones de euros para la ejecución de 15 proyectos de mejora de infraestructuras municipales y de la Red Viaria provincial en distintos municipios.

Entre las actuaciones aprobadas destacan obras de mejora de infraestructuras municipales y servicios básicos, pavimentaciones de caminos o la modernización de carreteras provinciales, según ha informado la institución provincial en una nota.

Los municipios en los que van a recalar estos proyectos son María, Uleila del Campo, Nacimiento, Bentarique, Vélez-Rubio, Abrucena, Purchena, Fuente Victoria, Huércal-Overa, Zurgena, Alcóntar, Bayarque, Bayárcal, Taberno, Somontín y Lubrín.

Por un lado, se ha dado 'luz verde' a once nuevas licitaciones por un importe total de 3.518.000 euros. Entre estos proyectos destacan la mejora de caminos rurales y entornos urbanos en Vélez-Rubio, con una inversión que supera el millón de euros, así como obras de urbanización en María y Purchena, y la mejora de las redes de abastecimiento de agua en Uleila del Campo y Bentarique.

Por otro lado, el equipo de gobierno ha aprobado por la vía de urgencia la adjudicación de tres contratos que suman 739.852 euros. Estas actuaciones se centrarán en el arreglo de caminos rurales en Somontín y la rehabilitación del firme en carreteras provinciales clave, como la AL-8102 en el tramo que une Vélez-Rubio con Taberno, y la AL-5102 entre Uleila del Campo y Lubrín.