La Diputación de Almería impulsa grandes proyectos en los municipios de Benizalón y Benitagla

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha visitado las localidades de Benitagla y Benizalón para analizar con sus alcaldes los proyectos en marcha y futuras iniciativas para que sigan creciendo. - CURRO VALLEJO

ALMERÍA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha visitado las localidades de Benitagla y Benizalón para analizar con sus alcaldes los proyectos en marcha y futuras iniciativas para que sigan creciendo.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, en Benizalón, el presidente mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde, Alejandro Cid, y una representación de la corporación municipal en la que, sobre todo, repasaron los últimos proyectos provinciales en el municipio.

Además, el alcalde solicitó el apoyo de Diputación para sacar adelante diferentes iniciativas relacionadas con la posibilidad de facilitar el acceso a viviendas para que nuevas familias puedan realizar su proyecto vital y profesional en Benizalón para "asegurar su futuro".

Por otro lado, el presidente, alcalde y concejales se desplazaron hasta la calle Calvario, que ha sido objeto de una actuación de remodelación a través del Plan de Fomento del Empleo Agrario, PFEA, con el reemplazo de la red de telecomunicaciones, renovación de abastecimiento y alumbrado, demolición de pavimento y nueva solera de hormigón con acabado en adoquín, además de instalación de barandillas de seguridad.

Por último, en Benizalón se ha visitado el espacio en el que se levantará el próximo gran proyecto del municipio en un solar muy cercano al Ayuntamiento con la construcción de un local para farmacia cuya licitación se publicará próximamente.

Todo ello junto a otro tipo de actuaciones como la continua mejora de las redes de saneamiento y abastecimiento que garantizan agua de calidad en el municipio. En este sentido, José Antonio García Alcaina, ha puesto a Benizalón como ejemplo de municipio activo en medidas para fijar la población como su preocupación por el acceso a la vivienda, la mejora de calles con especial atención a la conectividad o su futura farmacia.

"Todas estas acciones, que ya son una realidad o están en marcha, potencian uno de nuestros objetivos más importantes como es la fijación de la población en los municipios más pequeños. A veces no se trata de macroporyectos sino acciones sencillas, acorde a la realidad de cada territorio, que nos ayuden a afrontar con éxito el reto demográfico", ha precisado García Alcaina.

La visita a Benizalón ha finalizado en la Iglesia de la Virgen de las Angustias de la localidad donde el presidente ha realizado una ofrenda floral a la Virgen de la Cabeza con motivo de su traslado a este templo.

EL BAR TIENDA DEL FUTURO

Según ha precisado la Diputación, en Benitagla el presidente se ha reunido con el alcalde, Juan Padilla, y han repasado las últimas obras de los planes provinciales así como la buena marcha que experimenta el bar tienda del municipio, uno de los primeros que inauguró Diputación, y que desde hace unos meses cambió de gerencia y en la actualidad se llama Casa Tienda y Bar Restaurantes De Adela, con Manu y Tania, que ofrece desde churros con chocolate por las mañanas a un completo repertorio de platos de cocina tradicional a la carta.

Uno de los asuntos que se han tratado en Benitagla afecta a la convocatoria actual del Plan de Caminos al que en breve se sumará el municipio con un proyecto para ejecutar los 80.000 euros a los que Benitagla tiene acceso dentro de esta iniciativa inversora que mejora todas estas vías de comunicación en todos los municipios de la provincia.

En este sentido, el presidente, José Antonio García Alcaina, ha puesto de relieve las acciones de Diputación emprendidas en Benitragla como ejemplo de medidas eficaces que contribuyen a fijar la población, como su bar tienda que, como ha señalado, "ofrece un servicio fundamental para todos los vecinos del municipio que, por un lado, encuentran un espacio de reunión y vida social y, por otro, cubren sus necesidades más básicas ya que no tienen que desplazarse a otra localidad cuando necesiten cualquier producto de primera necesidad siendo un polo de atracción de visitantes los fines de semana".