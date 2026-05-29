La Diputación de Almería se suma a la Noche en Blanco con más de 40 actividades y apoyo al comercio local

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en una foto familiar con motivo de la celebración de la Noche en Blanco. - CURRO VALLEJO / DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería se ha sumado a una nueva edición de la Noche en Blanco organizada por el Ayuntamiento de la capital con el objetivo de dinamizar el centro y fomentar las compras y el consumo en el comercio local mediante una programación dirigida a todos los públicos. En total, se han desarrollado más de 40 actividades repartidas en doce escenarios diferentes.

Según ha detallado la Diputación en una nota, en los espacios de la institución provincial como el Museo del Realismo Español Contemporáneo, Murec, se ha llevado a cabo el espectáculo 'Noche de títeres' en la plaza exterior del Museo. Además, en el Paseo de Almería, a la altura de su tienda, se ha celebrado el tradicional mercado con productos de hasta seis empresas de la marca: Turrones de Olula de Castro, Strepitosa Truffles, Aceite Almajalejo, precocinados El Castillico y NijaSol.

El tercer espacio provincial que se ha unido a esta edición de la Noche en Blanco ha sido el Patio de Luces del Palacio Provincial que ha abierto sus puertas para que el público pudiera disfrutar de una representación del trabajo de diseñadores y empresas de moda de la provincia que forman parte de la marca 'Talento Almeriense'. Los diseños expuestos son de La Faraona, Curro Ruiz, María Barragán, Laura Torres, Lyubok Kyleshko, Dolores Rodríguez, Mar Clemente, Mythe Et Muse, Verónica de Sandoval, Daniel Cerdán y Susana Lirola.

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha subrayado el compromiso de la Diputación de Almería con la Noche en Blanco, un evento que "conecta a los ciudadanos con la riqueza cultural, gastronómica y el talento de la provincia". "Un año más es el escaparate perfecto para poner en valor las señas de identidad almerienses", ha valorado.

Por su parte, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha afirmado que "el claro objetivo de esta noche, pensada también para el disfrute de almerienses y visitantes, es dinamizar nuestro centro, incentivar las compras y también el consumo en nuestra hostelería y creo que lo estamos consiguiendo".