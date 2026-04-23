Las empresas de la marca gourmet 'Sabores Almería' establecen nuevos lazos comerciales en Asia

Representantes de 'Sabores Almería' y de las empresas participantes, en el expositor de España de la feria Food & Hospitality Asia de Singapur. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La marca gourmet 'Sabores Almería' ha concluido este jueves su primera incursión comercial en Singapur tras establecer nuevos lazos comerciales en este país asiático, dentro de una acción desarrollada desde el pasado martes en la Feria Food and Hospitality Asia (FHA) 2026, en la que seis empresas almerienses han mantenido encuentros de trabajo y reuniones comerciales.

Durante tres jornadas, la delegación almeriense ha protagonizado una agenda de trabajo en la FHA 2026, que se celebra en el centro de convenciones Singapur Expo y que está considerada como "el mayor escaparate agroalimentario del continente asiático".

Esta misión comercial ha permitido a las marcas de la provincia establecer contacto directo con los principales compradores y distribuidores del Sudeste Asiático, un mercado que el documento define como de "alto valor añadido y estratégico" para el crecimiento exterior de las pymes almerienses, según ha destacado la institución provincial en una nota.

El desembarco en Asia se enmarca en el acuerdo de colaboración entre la Diputación Provincial y la Cámara de Comercio de Almería, instituciones que han respaldado a los productores participantes en esta acción comercial.

Además de su presencia en el recinto ferial, la delegación de 'Sabores Almería' y la Cámara de Comercio han mantenido encuentros con la Oficina Comercial de la Embajada de España y con la Cámara de Comercio de España en Singapur.

Estas reuniones han servido para profundizar en el conocimiento del mercado singapurense y para buscar fórmulas que "faciliten la entrada de los productos almerienses a través de nuevos instrumentos de internacionalización para las empresas participantes".

La expedición ha reunido a una representación de la industria agroalimentaria almeriense con presencia de sectores como el aceite de oliva, los encurtidos, los productos cárnicos, las conservas y los frutos secos.

Las empresas que han liderado esta acción comercial han sido Luxeapers, Lorusso, Cárnicas Diego Molina, Oleo Almanzora, Almendras de Andalucía y Campos de Uleila.

En esta edición, la Food & Hospitality Asia ha reunido a cerca de 2.000 expositores y ha atraído a más de 60.000 profesionales del sector de la alimentación, las bebidas y la hostelería.