Las empresas de la marca 'Sabores Almería' buscan nuevas oportunidades de negocio en la segunda jornada de 'Alimentaria'

Representantes institucionales y del sector conversan en el estand de 'Sabores Almería' durante la segunda jornada de 'Alimentaria' en Fira Barcelona Gran Via. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las empresas de la marca gourmet de la provincia 'Sabores Almería' han centrado su segunda jornada en el 50 aniversario del Salón Internacional de la Alimentación, Bebidas y Food Service 'Alimentaria' en la apertura de nuevas oportunidades de negocio y en el impulso a la internacionalización del sector agroalimentario almeriense.

Las firmas han continuado con su asistencia agrupada en el expositor de la Diputación Provincial en Fira Barcelona Gran Via. Tras un arranque en el que el estand de la marca gourmet se ha convertido en uno de los "grandes focos" de atracción de la feria, la actividad se ha enfocado en el fortalecimiento de alianzas estratégicas para las empresas, según ha destacado la Diputación en una nota.

La diputada provincial María Luisa Cruz ha señalado que "esta segunda jornada está siendo clave para que nuestras empresas puedan seguir tendiendo puentes con el objetivo de impulsar la proyección exterior de nuestras empresas".

"'Alimentaria' es un escaparate y un espacio de trabajo donde se generan oportunidades reales que repercuten directamente en el tejido productivo de la provincia", ha añadido.

Asimismo, Cruz ha subrayado que "desde la Diputación apostamos por acompañar a nuestras empresas en la promoción de sus productos y en la creación de alianzas y estrategias que les permitan crecer de forma sostenida". "Cada encuentro que mantienen aquí es una puerta que se abre para seguir llevando el nombre de Almería más lejos", ha señalado.

El estand de 'Sabores Almería', ubicado en el pabellón cinco, estand C91, mantiene una alta afluencia de visitantes y registra una agenda constante de reuniones comerciales y contactos profesionales.

En esta edición participan 21 empresas que representan la diversidad del tejido agroalimentario provincial, entre ellas Embutidos Peña Cruz, Lorusso, Chercos, Industrias Cárnicas Campohermoso, Miel Sierra Filabres, Bodega Palomillo, Segura Jamones de Serón, Raíces de Almajalejo, Flor de Sal Cabo de Gata y Oro del Desierto.

Además, también forman parte Cocinatur, Jamones de Serón Checa, Campos de Uleila, Desuflí, Oleo Almanzora, Luxeapers, Jamones Pedro Castaño, Ecocítricos del Andarax, Industrias Cárnicas Diego Molina, El Castillico, Almendras de Andalucía y Vegavilanos.

TRADICIÓN, SABOR E INNOVACIÓN

Entre las firmas presentes figuran Embutidos Peña Cruz, que respeta las recetas tradicionales seguidas durante años por generaciones de artesanos y las acompaña de una selección de carnes y una combinación de especias. También está Lorusso, que ofrece su gama de mermeladas ecológicas gourmet, elaboradas de forma artesanal con frutas de pequeños productores ecológicos y con fuentes de energía renovables.

Asimismo, participa Industrias Cárnicas Campohermoso con una variedad de embutidos artesanos elaborados en Almería, entre ellos sus 'perlas', que la firma define como su "joya de la corona". Miel Sierra Filabres acude por tercer año a esta cita internacional y presenta como novedad su cacao con miel, que será un producto "novedoso y exitoso".

Junto a ellas, Bodegas Palomillo ofrece sus productos ecológicos y veganos y combina tradición e innovación en sus vinos. También está presente Flor de Sal de Cabo de Gata, con una sal gourmet de origen natural recogida a mano en las salinas del Parque Natural de Cabo de Gata, mientras que Oro del Desierto vuelve por cuarta vez a 'Alimentaria' con su aceite de oliva virgen extra (AOVE) de producción ecológica elaborado exclusivamente con energías renovables.