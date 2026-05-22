El festival 'Murmura Alpujarra' vuelve a Almería del 29 al 31 de mayo con música, gastronomía y naturaleza la sexta

Presentación de la sexta edición del festival 'Murmura Alpujarra' en el Palacio Provincial de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición del festival 'Murmura Alpujarra' se celebrará del 29 al 31 de mayo con una programación que reunirá música, naturaleza, gastronomía y actividades culturales en Laujar de Andarax y otros municipios de la comarca, con 091, Miguel Campello, Rufus T. Firefly y Arco como algunos de los principales nombres del cartel.

La Sala de Prensa de la Diputación Provincial ha acogido este viernes la presentación oficial del festival, que mantiene su formato 'bouquet', alejado de las aglomeraciones, y su apuesta por la música de calidad, los productos gastronómicos de la tierra, la naturaleza y el patrimonio cultural y ambiental de la comarca.

El cartel principal tendrá su escenario principal en Laujar de Andarax, mientras que la programación se extenderá con 'secret show', ruta de senderismo guiada, gastronomía, cuentos de tradición oral, poesía, teatro y encuentros profesionales en Rágol, Fondón, Bayárcal, Canjáyar, Alcolea, Beires, Almócita, Enix y Alboloduy.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y alcaldesa de Laujar de Andarax, Almudena Morales, ha destacado que el festival se ha convertido en "una de las propuestas culturales más singulares no solo de la Alpujarra, sino de toda la provincia de Almería, gracias a una fórmula que combina música, gastronomía, patrimonio y naturaleza en distintos municipios de la comarca".

Morales ha señalado que el festival ha conseguido "unir a toda una comarca en torno a la cultura y la música" y ha subrayado que la implicación de la organización y los municipios participantes coincide con los objetivos de la Diputación de "vertebrar el territorio y asumir el éxodo demográfico".

Por su parte, el responsable de Crash Music, Diego Ferrón, ha recordado que 'Murmura' recibió el premio a la 'Mejor Programación Cultural' en los premios internacionales Iberian Awards el pasado mes de marzo y ha remarcado que es "un festival distinto a todos", con una identidad propia desde su nacimiento en la primavera de 2021.

Ferrón ha explicado que el festival representa "otra forma de vivir un evento cultural y musical" y que su objetivo "no es la masificación", sino generar "un espacio de convivencia" en torno a la gastronomía de la zona, la naturaleza, el patrimonio y los habitantes de la Alpujarra almeriense, junto a quienes acuden de fuera.

DETALLES DE LA SEXTA EDICIÓN

Los conciertos del sábado, 30 de mayo, tendrán como cabeza de cartel en la Plaza de Toros de Laujar, entre las 17,30 y las 2,00 horas, a 091, la banda granadina liderada por José Ignacio Lapido y José Antonio García. También actuarán Miguel Campello, Rufus T. Firefly, Ale Acosta y El Nido.

Ese mismo sábado, el Escenario Bodega de la Bodega Cepa Bosquet de Fuente Victoria acogerá entre las 11,30 y las 17,00 horas las actuaciones de Arco, The Molotovs, Guadalupe Plata y Maruja Limón.

La clausura del festival tendrá lugar el domingo, 31 de mayo, a las 12,30 horas, en la Bodega Barea Granados de Padules, con Amparo Sánchez, de Amparanoia.

Las entradas para estos eventos se pueden adquirir de forma individual o conjunta. La información sobre entradas, buses lanzadera y servicios disponibles se puede consultar en la página web oficial del festival.

El festival se inaugurará el viernes, 29 de mayo, en la Plaza de Rágol, con presencia institucional a las 19,30 horas y concierto de Gata Brass Band a las 20,00 horas. A las 21,00 horas, la actividad se trasladará a la Bodega Pura Vida de Fondón, donde habrá un encuentro profesional de bienvenida de Crash Music y un 'secret show' por desvelar a las 22,30 horas.

El resto de actividades complementarias se concentrará el domingo, con una ruta de senderismo guiada y en familia desde Bayárcal a las 10,00 horas y una degustación gastronómica con desayuno molinero en la Almazara de la Vega, en Canjáyar, a las 10,30 horas.

A las 12,00 horas habrá una actividad familiar con cuentos de tradición oral con Paula Mandarina en Alcolea, una sesión de 'slam' poética con Juanmo y Los Sueños Eléctricos en Beires, microteatro con Las Cruces Teatro en Almócita, una sesión dj de Ed Ualías en Enix y una 'gymkana' familiar en Alboloduy.

La sexta edición de Festival Murmura está organizada por Crash Music y la Fundación Music For All, con el apoyo institucional de la Diputación Provincial a través de 'Sabores Almería' e 'Identidad Almeriense'. Además, cuenta con el patrocinio principal de Estrella de Levante y la colaboración oficial de Brugal, Schweppes, Cupra Indalo Motor, Luxapears y Grupo Ecoinver.