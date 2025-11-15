Fical para Niños arranca con la proyección de la película 'Olivia y el terremoto invisible'

ALMERÍA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dentro de la amplísima programación que la Fundación 'la Caixa' ha puesto en marcha en el Festival Internacional de Cine de Almería, este sábado ha arrancado Fical para Niños en los Cines Yelmo del Centro Comercial Torrecárdenas con la proyección de la película 'Olivia y el terremoto invisible'.

Paralelamente, en la Casa del Libro del propio Centro Comercial Torrecárdenas ha tenido lugar la firma de libros de la escritora y actriz Itziar Miranda. Bajo el título 'Miranda y Tato', la intérprete ha firmado todos los libros en tiempo récord, según la organización de Fical.

Este trabajo es un film de Irene Iborra Rizo de 70 minutos de duración. En la película de animación, Olivia, su hermano pequeño Tim y su madre Ingrid son expulsados de casa y tienen que empezar de cero en otro barrio.

Mientras Ingrid hace malabares para resolver la situación, Olivia se inventa una fantasía protectora para su hermano y para ella. Todo lo que viven no es real, están rodando una película. Pero esta invención tendrá consecuencias inesperadas. Afortunadamente, a su alrededor se formará una nueva y pintoresca familia con la que vivirán rocambolescas aventuras. Entre risas, llantos, magia y amistad, descubrirán que son los increíbles héroes cotidianos de sus propias vidas.

La película ha sido producida por Filmax mientras que el montaje está a cargo de Julie Brenta, con sonido de Charles de Ville y Franco Piscopo y música de Laetitia Pansanel-Garric. Los intérpretes de este trabajo son: Ona Bagué, Biel Pato, Emma Suárez, Sarah Bea, Victoria Peñarroya, David Mateos

Este trabajo ha sido premiado en el Annecy International Animated Film Festival, dentro de la sección Gan Foundation Awaed for Distribution. También ha sido premiado en el Valladolid International Film Festival. Ha sido calificada por diversos medios de índole mundial como 'Le Parisien', que ha indicado que es "Una maravilla" o por Variety, que la ha calificado como "conmovedora".

La película basada en el libro 'La película de la vida de Maite Carranza', ha presentado un 'casi lleno' en su reproducción en Yelmo Cines. Público de todas las edades y sexo han asistido a la proyección de este film conmovedor y desgarrador pensado para los más jóvenes.