Lucar, Laroya y Armuña del Almanzora rehabilitan sus espacios públicos con el PFEA de la Diputación de Almería

Proyecto en Armuña del Almanzora (Almería) del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), que gestiona la Diputación de Almería, está realizando diferentes proyectos en la provincia de Almería. En este caso, el PFEA está mejorando infraestructuras y creando empleo en Lucar, Laroya y Armuña del Almanzora. La diputada del PFEA, Matilde Díaz, ha visitado las actuaciones que se están realizando en estos municipios.

En Laroya, se están creando más de 350 jornales y se está acondicionando espacios públicos y se está actuando en infraestructuras en la Avenida Andalucía con una inversión de más de 30.000 euros, según ha detallado la Institución Provincial en una nota.

Por un lado, se ejecutará la segunda fase de las obras en la Avenida de Andalucía, que incluye la renovación del pavimento, la sustitución de la red de saneamiento y la preinstalación del alumbrado público. Además, el proyecto recoge trabajos de acondicionamiento y mantenimiento en diferentes puntos del municipio, como calles, senderos, caminos, plazas, instalaciones deportivas, cementerio y acequias. Las actuaciones incluyen labores de limpieza y desbroce, jardinería, pintura y mejora de elementos urbanos.

En Lucar, se está haciendo una inversión de 120.000 euros y generando 1.373 jornales para actuaciones en infraestructuras y espacios públicos tanto en el núcleo urbano como en la barriada de Cela. Entre las actuaciones destaca la construcción de un nuevo quiosco de obra en Cela, que sustituirá al actual quiosco prefabricado de madera. Asimismo, se contempla una actuación urbana en la calle Los Gallardos, en la barriada de Cela, centrada en la renovación de redes de saneamiento, abastecimiento de agua y alumbrado público.

Por otro lado, la Diputación ha indicado que el proyecto recoge actuaciones de acondicionamiento y mantenimiento en más de una treintena de espacios públicos repartidos entre Lúcar y Cela, incluyendo parques, calles, plazas, zonas deportivas y dependencias municipales. Los trabajos abarcan labores de limpieza y desbroce, jardinería, poda y pintura de exteriores y mobiliario urbano.

Por último, en Armuña del Almanzora, se está realizando una inversión de 120.000 euros y generando más de 900 jornales. El PFEA contempla en Armuña de Almanzora distintas actuaciones dirigidas al colegio, espacios públicos y pavimentaciones urbanas. En concreto se está actuando en el C.P.R. Alto Almanzora, con actuaciones en el aula de apoyo-biblioteca, reforma y adaptación accesible de aseos y trabajos de mantenimiento y pintura en el complejo educativo.

También se están llevando a cabo trabajos de pavimentación en distintos espacios públicos del municipio, concretamente en Camino Gadil, calle Castillo, subida al cementerio y en la zona deportiva. De igual forma se van a realizar actuaciones de acondicionamiento y mantenimiento en parques, jardines, calles, senderos, acequias y dependencias municipales.

Finalmente, la Diputación de Almería ha indicado que el PFEA es un ejemplo de colaboración institucional que une al SEPE, la Junta de Andalucía, la Diputación y a los ayuntamientos de la provincia de Almería con el objetivo de mejorar infraestructuras y servicios y dinamizar el empleo loca