Macael (Almería) celebra del 8 al 10 de mayo la VIII Recreación Histórica 'Canteros y caciques'

Acto de presentación de la VIII Recreación Histórica 'Canteros y caciques' en el Palacio Provincial. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Macael (Almería) revivirá del 8 al 10 de mayo la lucha de 'Canteros y caciques. En lucha por el mármol' en el marco de la VIII Recreación Histórica de esta cita, declarada Acontecimiento de Interés Turístico de Andalucía, que recuerda la defensa vecinal del carácter público de las canteras.

La cita, que evoca el episodio desarrollado en el municipio entre 1919 y 1947, contará con teatro, gastronomía, baile, música, actividades infantiles y más de 300 personas implicadas en la organización, en un espacio de más de 7.000 metros, según ha informado la institución provincial en una nota.

Durante el acto de presentación, el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha puesto el acento en el carácter "identitario y reivindicativo" de este evento, del que ha afirmado que "es mucho más que una recreación, es el canto de macaelenses en defensa de su historia, de su identidad, de su pasado, su presente y su futuro".

"De la lucha que protagonizó un pueblo por su dignidad y por un derecho que hoy sigue vivo, el carácter público de las canteras por el que muchos dieron su propia sangre", ha añadido.

En esta línea, García Alcaina ha resaltado que se trata de "una historia de justicia frente al poder que merece ser recordada" porque supone "un sentido homenaje a los hombres y mujeres" que precedieron a las generaciones actuales para dejar "una Almería mejor que la que ellos tuvieron".

"De las entrañas de Macael, la tierra del mármol, emerge este oro blanco que vemos en maravillas como el Patio de los leones de la Alhambra y que ha llenado de luz la vida de miles de familias que lo han trabajado con sus manos", ha manifestado el presidente provincial.

Por su parte, el alcalde de Macael, Raúl Martínez, ha puesto en valor el modelo de recreación "que mezcla el carácter lúdico con el cultural". "Tenemos teatro, gastronomía, baile, música, actividades infantiles, para que se pueda aprender conociendo la cultura de la cantería del mármol de Macael", ha señalado.

El delegado de Cultura y Deporte de la Junta en Almería, Juan José Alonso, ha destacado que esta recreación "mantiene viva la memoria y la identidad de este municipio" y se consolida como "una cita destacada dentro de la programación cultural" de la provincia.

Alonso ha subrayado además que esta recreación "se sigue transmitiendo gracias a la implicación de todo el pueblo" y ha considerado que su carácter intergeneracional es "uno de sus grandes valores", al convertirla en "una experiencia compartida donde cada persona aporta y se siente parte activa de un proyecto común que mantiene viva su historia".

NOVEDADES Y ACTIVIDADES

La principal novedad de este año será la incorporación de la escena 'La fuga de la novia', en la que se recrea un matrimonio consuetudinario característico de la época. También destaca la incorporación y el mayor protagonismo de actores jóvenes, junto a detalles técnicos orientados a la "comodidad del público", como la impermeabilización de los techos de los bares de canteros.

Las actuaciones musicales serán otro de los atractivos de la cita. El viernes actuará Swing Party, con música de los años 20, y el sábado se celebrará una verbena con los números uno que se escuchaban en los años 40 y 50.

La gastronomía completará la propuesta con una oferta de tapas y productos tradicionales en los bares de cantero y puestos del recinto, entre ellos costillas en orza, puchero de trigo, careta, tabernero, albóndigas en salsa de la abuela, migas, pollo al ajillo, fritá de carne, lomo arriero, longaniza al vino, arroz campero, patatas asadas con ajo, garrapiñadas, helados y dulces artesanales.

Como acto previo, este miércoles, 6 de mayo, a las 20,00 horas, se celebrará la conferencia 'La importancia de la cantería en México. El arte Tequitqui, fusión cultural con España', a cargo del maestro cantero mexicano Juan Manuel Núñez Pérez, en el Museo del Mármol de Macael.

El viernes, 8 de mayo, la actividad comenzará a las 18,00 horas con el toque de caracola y el desfile inaugural desde la Plaza de la Constitución y la Fuente de los Leones. A partir de las 19,00 horas se celebrarán el toque de caracola y la voladura de bienvenida, la apertura de los bares de canteros y la primera escena teatral, 'El orgullo de ser cantero', con la intervención de Modesto Barragán.

La jornada incluirá demostraciones de artesanía, escultura y técnicas tradicionales de cantería, con zoblado, escuadreo, arrastre con cabestrano, fragua y carga de mármol en carreta de bueyes, además de escenas como 'El maestro Tristán y su hijo aprendiz', 'Mujeres de Macael', 'Homenaje a la mujer de Macael' y 'Reclutamiento para la Guerra de África'. La noche concluirá con Swing Party con DJ César y el cierre de los bares de canteros a la 1,30 horas.

El sábado, 9 de mayo, el programa comenzará a las 11,00 horas con el toque de caracola, la voladura de bienvenida y la apertura de los bares de canteros. A las 11,45 horas tendrá lugar la inauguración a cargo del alcalde y autoridades, así como el homenaje a los canteros jubilados.

Durante la jornada se representarán escenas como 'Los cestos', 'La vida en la Cantera', 'La boda de Paco e Isabel', 'Los caciques del pueblo', 'El Día de San Marcos', 'El patrono', 'El Charleston llega a Macael', 'El Barbero', 'La Escuela', 'Las Lavanderas', 'Las amoladoras', 'Asamblea de Canteros', 'La subasta de las canteras de Macael', 'La miseria de las familias canteras y la rebelión de 1922', 'El accidente' y 'Nacimiento del hijo de Paco e Isabel'.

El sábado también habrá demostraciones de técnicas tradicionales de cantería, artesanía, escultura y prácticas de talla abiertas al público, además de la pieza musical 'Taranto minero' y una verbena española con el Dúo Almanzora desde las 23,00 horas.

El domingo, 10 de mayo, la programación arrancará a las 11,00 horas con el toque de caracola, la voladura de bienvenida y la apertura de los bares de canteros. La jornada incluirá nuevas demostraciones de técnicas tradicionales de cantería, con zoblado, escuadreo, arrastre con cabestrano, fragua y carga de mármol, así como las escenas 'Una mañana en la cantera', 'Las fiestas de la Patrona' y 'El artesano Gonzalo Huétor', en homenaje a los artesanos.

A las 13,30 horas se representará 'El pregonero anuncia la resolución del pleito de las canteras' y el discurso del alcalde Maximiliano Martínez, antes de la ceremonia de clausura, sorteo y entrega de premios, prevista a las 14,00 horas. El toque de caracola y la voladura de despedida serán a las 14,30 horas, mientras que el cierre de los bares de canteros está previsto a las 16,30 horas.

Entre las especialidades gastronómicas de los bares de canteros figuran la careta y el tabernero en el Bar de Antonio Molina; la longaniza al vino y el arroz campero en el Casino de Natalia/Bar el Nevao; las costillas en orza y el puchero de trigo en el Bar el Brillantina; las migas y el pollo al ajillo en el Bar de Mariquita; las patatas con ajo y albóndigas en salsa en el Bar el Pavero, y la fritá de carne y el lomo arriero en La Tienda Nueva.