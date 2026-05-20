La marca 'Sabores Almería' estrecha lazos con el mercado chino en la Feria SIAL Shanghái

Las empresas de la marca 'Sabores Almería' acuden a la Feria SIAL Shanghái. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La marca gourmet 'Sabores Almería' ha concluido con éxito su participación en la Feria Agroalimentaria SIAL Shanghái 2026, considerada una cita de referencia para el sector de alimentos y bebidas en todo el continente asiático, donde las empresas adheridas a la firma han asistido para estrechar lazos con el mercado chino.

El Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái (SNIEC) ha acogido la cita entre el 18 y 20 de mayo con una delegación almeriense que "ha consolidado su posicionamiento internacional" a través de una "intensa agenda de encuentros individuales orientados a captar potenciales clientes".

Las empresas almerienses han protagonizado una "potente acción de promoción" dentro del pabellón de España, con un encuentro de trabajo entre el Consulado, la Oficina Comercial de España en Shanghái y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB).

Esta reunión "clave" ha servido para analizar las dinámicas del mercado asiático, evaluar los canales de distribución y diseñar estrategias conjuntas que faciliten la entrada permanente de los productos almerienses en China, un socio comercial "absolutamente estratégico" que se situó como el séptimo destino de las exportaciones españolas en 2025, superando los 1.706 millones de euros.

El diputado provincial de Presidencia, Carlos Sánchez, ha explicado que el objetivo fundamental de esta acción era que la marca almeriense "fuera plenamente reconocida dentro del mercado chino y que nuestras empresas pudieran alcanzar nuevos contactos y contratos comerciales".

"Volvemos con la satisfacción de haber posicionado nuestro sello gourmet ante miles de profesionales de todo el mundo y de haber reforzado el respaldo institucional gracias a la colaboración de FIAB, el Consulado y la Oficina Comercial", ha dicho.

EMBAJADORES EN ASIA

Un total de siete empresas de la provincia han integrado la delegación oficial en Shanghái "exhibiendo la excelencia, innovación y variedad de la despensa almeriense". Entre ellas, han acudido Embutidos Peña Cruz, Bodega Sierra Almagrera, Almendras de Andalucía, Campos de Uleila, Luxeapers, Lorusso y Óleo Almanzora.

La marca gourmet pondrá rumbo el próximo mes de junio hacia Norteamérica , donde ya está planificada una ambiciosa misión comercial que recorrerá las ciudades de Toronto y Montreal (Canadá).