La marca 'Talento Almeriense' convierte la provincia en la capital de la moda andaluza con la XXV edición de SIMA 41

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia de Almería, Carlos Sánchez, durante la presentación de SIMA 41. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Almería acogerá entre el 28 y el 30 de mayo la XXV edición de la Semana Internacional de la Moda en Andalucía (SIMA 41), una cita que llevará desfiles al Cable Inglés, el Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) y la Plaza de la Constitución, y que incorporará como novedad los primeros premios 'Talento Almeriense' de la Moda.

El evento se desarrollará con el impulso de la Diputación de Almería, a través de la marca 'Talento Almeriense' como colaboradora principal, y convertirá Almería en un "escaparate de talento" y punto de encuentro para profesionales del sector, según ha informado la institución provincial en una nota.

La entrega de los I Premios 'Talento Almeriense' de la Moda tendrá lugar este jueves, 28 de mayo, a las 21,30 horas en el Murec, que acogerá unos galardones creados para reconocer públicamente y poner en valor trayectorias, iniciativas y proyectos que "contribuyen a engrandecer la moda almeriense y andaluza".

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia de Almería, Carlos Sánchez, ha destacado que "Almería vuelve a ser referente en la moda andaluza" tras el "reciente éxito" de 'We Love Flamenco' y con la celebración de este evento.

Sánchez ha señalado que SIMA 41 también va a contribuir como "lanzadera y plataforma de promoción" para los diseñadores de 'Talento Almeriense' y ha asegurado que la provincia demuestra que tiene "creatividad, identidad, ilusión y mucho que aportar a la moda andaluza, nacional e internacional".

La pasarela arrancará este jueves a las 19,00 horas en el Cable Inglés, en un "marco incomparable sobre el mar", con un desfile exclusivo de Nicolás Montenegro. La actividad se retomará el sábado en doble jornada de mañana y tarde. A las 12,00 horas, en el Murec, será el turno de las firmas María Giménez, Blam Atelier y Lyubasha Kyleshko.

El broche de la semana de la moda llegará a las 19,00 horas en la Plaza de la Constitución, donde el "talento más autóctono" estará representado por los diseños de Loreto Martínez, Daniel Cerdán, María Barragán y Susana Lirola en un escenario abierto.