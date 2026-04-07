El programa de Dirección de Empresas Agroalimentarias de San Telmo se celebra en Almería entre abril y noviembre

Representantes de la Diputación de Almería y de la Fundación San Telmo, durante la presentación del Programa de Dirección de Empresas Agroalimentarias (DEA). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería y la Fundación San Telmo han puesto en marcha en la provincia el Programa de Dirección de Empresas Agroalimentarias (DEA) de San Telmo Business School, dirigido a directivos, propietarios y profesionales del sector, que se desarrollará entre abril y noviembre con el aforo completo y permitirá a sus participantes seguir formándose sin salir de Almería.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha visitado este martes a los participantes en la jornada inaugural del programa, cuyo éxito de convocatoria responde, según ha destacado la institución provincial en una nota, a la "potencia y ambición del sector almeriense".

Durante su intervención, el presidente ha asegurado que Almería es el "destino natural" para una formación de esta categoría y ha afirmado que "Almería es el líder agrícola indiscutible, un referente en exportación, innovación y emprendimiento".

"Este programa es un reconocimiento a ese sector de producción y elaboración que constituye nuestra seña de identidad y nos hace sentir orgullosos de ser almerienses", ha subrayado.

El presidente provincial ha sostenido que el crecimiento de las empresas locales "depende del equilibrio entre la calidad del producto y la capacitación técnica" y ha añadido que es necesaria "la formación y la comercialización bajo el paraguas de 'Sabores Almería' para seguir abriendo el abanico de posibilidades de nuestros productos a nivel nacional e internacional".

Por su parte, el director general adjunto de San Telmo Business School, Julio Audicana, ha puesto en valor el regreso del programa a Almería y ha recordado que la última edición del DEA en la provincia tuvo lugar en 2003.

En este sentido, ha señalado que el DEA fue el segundo programa directivo que creó San Telmo, "lo que da una idea de su solera". "Este año formaremos a más de 600 personas en programas de larga duración, y Almería, por su peso específico en el sector, es un escenario clave para nosotros", ha apuntado.

Audicana ha animado además a los alumnos a aprovechar una metodología que les permitirá "aprender unos de otros" a través del análisis de casos de éxito y de situaciones de crisis.