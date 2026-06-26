La provincia de Almería acogerá en octubre el único congreso en España por el centenario de Benedicto XVI

Presentación del congreso internacional sobre Benedicto XVI en el Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Almería celebrará del 26 al 29 de octubre el congreso internacional 'Benedicto XVI. Un Papa para la historia de la Iglesia y del mundo', una cita organizada por la Asociación Privada de Fieles Providentia que se enmarca en los actos conmemorativos por el centenario de su nacimiento y que será el único acto previsto en España dentro de la programación internacional por este centenario.

El congreso se desarrollará en diferentes puntos de la provincia, con actividades en Almería, Roquetas de Mar, El Ejido y Benahadux, y reunirá a especialistas, investigadores, clérigos y estudiantes para abordar los ejes fundamentales del magisterio y el legado teológico, filosófico y humano de Joseph Ratzinger, según ha trasladado la Diputación Provincial en una nota.

Desde el Comité Organizador se ha señalado que el objetivo es que Almería sea durante esos días un "espacio de encuentro, estudio y profunda reflexión" sobre Benedicto XVI, con el propósito de "honrar, analizar y profundizar" en su figura y en su aportación a la Iglesia y al pensamiento contemporáneo.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha abierto el acto de presentación y ha señalado que "el congreso convertirá a Almería en el epicentro mundial del diálogo entre la fe y la razón, entre la filosofía y la divinidad, sobre el papel de la iglesia y lo espiritual en el futuro de nuestros pueblos".

García Alcaina ha precisado que Almería será "referente teológico para analizar el legado de Benedicto XVI", de quien ha destacado que "profundizó en la libertad como la esencia del ser humano o la fe en Jesús para afrontar los retos de la misión de la Iglesia".

"Diputación siempre estará al lado de este tipo de iniciativas que posicionan estratégicamente a nuestra tierra a nivel internacional y como un enclave privilegiado para debatir sobre la fe y la razón en homenaje al Papa Benedicto XVI. Estoy convencido de que será un éxito", ha añadido.

Por su parte, Ramón Garrido ha explicado que con este congreso se han dado varios "milagros". El primero, según ha indicado, es que se celebre en Almería, mientras que el segundo reside en la implicación de instituciones civiles, hermandades y empresarios en la organización.

Garrido ha sostenido que "Providentia abandera la organización pero es un congreso de todos" y ha expuesto la dimensión caritativa del evento, que contribuirá a hacer realidad dos proyectos solidarios, uno en Siria y otro en Congo, para mejorar la vida de personas vulnerables.

La presidenta de la Asociación Providentia, Carmen Navarro, ha manifestado sentirse "muy felices por este primer paso" y ha señalado que el objetivo de la entidad es "el servicio a la Iglesia". "Quiero agradecer a las instituciones que ayudan a que este congreso de extrema importancia sea una realidad", ha indicado.

Navarro ha destacado además la figura de Benedicto XVI, de quien ha dicho que "es el pastor más importante que nos regaló el Cielo en la última parte del siglo XX y XXI".

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha señalado que "para el Ayuntamiento es una satisfacción participar en la puesta de largo de una iniciativa que trasciende el ámbito estrictamente religioso para convertirse en un acontecimiento de gran relevancia cultural, intelectual y social".

El edil almeriense ha añadido que la cita nace con vocación internacional y situará a la ciudad en el centro de la reflexión sobre la figura, la obra y el legado de Ratzinger.

En la presentación también han intervenido Sara Gallardo, patrona de la Fundación internacional Ratzinger y miembro del Comité Científico de la Cátedra Joseph Ratzinger; José Francisco Serrano, catedrático de Periodismo de la Universidad CEU San Pablo y miembro de la Asociación Católica de Propagandistas; y Antonio Rivero, gerente de la empresa 'La despensa de Palacio'.

Esta empresa ha creado con motivo del congreso un dulce inspirado en Benedicto XVI con una receta que lleva chocolate, especias y licor Benedictine. El acto ha estado amenizado por la música de Aldemar Ensemble.

PROGRAMA DEL CONGRESO

La programación previa arrancará el sábado 24 de octubre con una vigilia de oración con jóvenes en la Santa y Apostólica Iglesia Catedral de Almería, presidida por el reverendo José María Sánchez García.

Al día siguiente, domingo 25 de octubre, tendrá lugar el concierto inaugural, con la Coral Discantus de Murcia y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), que interpretarán la 'Misa de Réquiem en re menor, Op. 48', de Gabriel Fauré.

El programa oficial comenzará el lunes 26 de octubre en el Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec), bajo el título 'Apertura, teología y belleza', con recepción de congresistas, inauguración oficial, inauguración del monumento a Benedicto XVI, eucaristía en la Catedral de Almería y vino español en el Murec.

Entre las conferencias de esa jornada figuran 'Benedicto XVI, un hombre para la eternidad', a cargo de Pablo Blanco Sarto; 'El arte y la belleza al servicio de la evangelización', con José María Leal Bernáldez; y 'Joseph Ratzinger-Benedicto XVI. De teólogo del Concilio a Pastor de la Iglesia Universal', con Lydia Jiménez González.

El martes 27 de octubre, bajo el título 'Libertad, fe y razón', el Murec acogerá un almuerzo-coloquio y se celebrará una eucaristía en la Catedral de Almería. Las conferencias serán 'La libertad, esencia del hombre. El pensamiento de Benedicto XVI', de José Luis Restán Martínez; 'Jesús de Nazaret. La alegría de la fe en el Señor', de Alejandro Sada Mier y Terán; y 'Diálogo, fe y razón con ocasión del XX Aniversario del Discurso de Ratisbona', de Marcela Jiménez Unquiles.

El miércoles 28 de octubre, con el lema 'Iglesia, comunión y misión', las sedes serán El Ejido, la Catedral de Almería y Benahadux. La jornada incluirá recepción oficial en El Ejido, visita cultural opcional a la Alcazaba y a la Catedral de Almería, inauguración de plaza y bendición del monumento de San José con Benedicto XVI en Benahadux, celebración de la eucaristía y la conferencia 'Iglesia, misterio, comunión y misión', del cardenal Antonio María Rouco Varela.

El congreso concluirá el jueves 29 de octubre con la jornada 'Liturgia, presencia cristiana y clausura', en el Murec y la Catedral de Almería, con recepción institucional, almuerzo-coloquio, eucaristía de clausura en la Catedral y cena de clausura del congreso.

Ese día se celebrarán las conferencias 'Vivir el misterio. El espíritu de la liturgia', de monseñor Juan Antonio Martínez Camino, y 'El cristiano en el mundo', de Jaime Mayor Oreja.